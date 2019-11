Tar ikke kona for gitt

Torsdag kveld er det klart for premiere på TV 2s nye dramasatsning «Mellom Oss». Serien beskrives som et relasjonsdrama som setter fokus på parforhold mellom personer som har vært sammen lenge.

I hovedrollene finner vi Nicolai Cleve Broch (43), som selv har stått for ideen bak den nye TV-serien, samt Agnes Kittelsen (39) og de danske skuespillerne Lærke Winter (44) og Johannes Nymark (33).

– Jeg har vært fascinert av hvordan det er mulig at to mennesker som egentlig vil hverandre vel, men som på grunn av misforståelser og at de er forskjellige steder i livet, likevel klarer å gjøre det komplisert og vanskelig. Og det er egentlig det som er utgangspunktet for hele historien, sier Cleve Broch til TV 2.

Hentet idéer fra eget liv

Skuespilleren, blant annet kjent fra TV 2-krimserien Frikjent, innrømmer at han har hentet noen av idéene til det nye relasjonsdramaet fra eget liv.

– Jeg har jo vært sammen med min egen kjæreste i over 20 år, og har blitt litt fascinert av hvordan vi liksom klarer å krangle om ting som man skulle tro at man var ferdig med. Hvorfor er det sånn? Hvorfor klarer man ikke å bare lære at man kan være trygg på hverandre og vil hverandre vel, undrer Cleve Broch.

Samtidig understreker han én ting, mens han vinker til kamera, adressert til kona, skuespiller Heidi Gjermundsen Broch (44):

– Altså det er ikke sånn at man kan kjenne igjen så mye konkret fra mitt liv i denne serien, men tema er jo noe jeg kjenner meg igjen i selvfølgelig, smiler han.

Har manglet tematikken i norsk drama

Agnes Kittelsen kjenner seg igjen i det kollegaen beskriver. Hun mener det er mye som er sagt om ung kjærlighet og etter hvert store kriser, men at denne tematikken manglet i norsk drama.

– Det der med å ha levd sammen i mange år, og plutselig våkne opp og tenke «hvorfor er jeg her, hvordan kom jeg hit og hvor vil jeg være?», det følte jeg ikke var blitt fortalt. Så det synes jeg var en kjempeviktig og spennende idé å gå videre på.

– Agnes gjør meg trygg

Det er ikke første gang de to skuespillerne jobber sammen. De har spilt alt fra søsken til ektefeller og ekser. Kittelsen tror det har vært en fordel i dette prosjektet at de slapp prosessen med å bli kjent med hverandre.

– Vi er ganske kompromissløse med hverandre, og veldig ærlige på hva vi vil begge to. Og det synes jeg har vært en stor styrke i dette prosjektet, sier hun.

Nicolai nikker.

– For meg er det egentlig så enkelt som at Agnes gjør meg mye bedre. Jeg er veldig trygg på henne og hun har en måte å spille på som jeg har stor forståelse for og som jeg meg kjenner igjen i. Det er viktig for meg. I hvert fall når man skal lage en historie om ekte følelser og vanskelige temaer, sier Broch.