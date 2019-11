Lise (32) har som mål å spare 350.000 kroner i året

2. Automatisk trekk til sparing samme dag som du får lønn. Begynn med et lite beløp og øk etterhvert.

– Ikke begynn med for høyt beløp. Da mister man sparegleden og motivasjonen, forklarer Kristoffersen.

Hun anbefaler at man begynner med et automatisk trekk på én prosent av lønnen. Så kan man øke etter hvert som man får bedre råd.

3. Følg med på forbruket ditt.

– Følg med på kontoutskrifter og skriv ned hva du bruker penger på. Det er lettere å begrense forbruket når du ser hvor mye penger du bruker på de forskjellige tingene.

Hun setter fokus på de enkle grepene man kan gjøre i hverdagen; smør matpakke, inviter hjem istedenfor å gå på cafe og ha et bevisst forhold til forbruket ditt.

Hus til 14 millioner

Kristoffersen innser at hun har et mindre forbruk enn gjennomsnittsnordmannen, men likevel er hun ikke fremmed for å bruke penger. Og nylig brukte 32-åringen mye penger. Sammen med mannen kjøpte hun et hus til 14 millioner kroner. Dermed er hun heller ikke gjeldsfri lenger.

– Mange spør hvordan jeg kan bruke så mye penger på et hus når jeg alltid sparer, men jeg har alltid ønsket meg et hus med hage, sier hun og legger til:

– Og hva er vitsen med å spare hvis man ikke skal bruke det til noe.