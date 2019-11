Mener mental trening er forsømt i norsk fotball – nå tar Stabæk-spilleren saken i egne hender

Han er særdeles glad for å ha en kapasitet som Amankwah i klubben – og planen er at klubbens midtstopper snarest mulig skal bli en ressurs på det mentale.

– For Stabæk som klubb er det en gavepakke å ha Yaw i klubben. Han er reflektert, har masse erfaring og har helt siden han kom hit tatt vare på de rundt seg. Jeg har allerede snakket med Yaw, og tanken er å bruke hans erfaring og utannelse til å utdanne både spillere og trenere her i klubben, sier Tunold.

Yaw Amankwah studerer i dag idrettspsykologi ved Norges Idrettshøyskole. Planen er å ta en master etter at den aktive fotballkarrieren er over.

– Ønskesituasjonen er jo at jeg skal bli mentaltrener i Stabæk når jeg legger skoene på hyllen, sier Amankwah.

Tror norsk fotball kan ta kvantesteg

Han tror nemlig at spesialtrenere på det feltet bare vil bli viktigere og viktigere framover. Han peker på at forbedringspotensialet der, til et felt få har veldig stort fokus på, er enormt.

– Du trener time etter time på det fysiske, det tekniske og det taktiske, men minimalt på det mentale. Jeg tror det er på den mentale biten at norsk fotball kan ta et kvantesprang på resten de neste fem til ti årene, sier Amankwah.

Hans inntrykk er nemlig at norske klubber til en viss grad bruker mental trening, men da stort sett i krisesituasjoner.

Foreleseren hans ved Norges Idrettshøgskole, idrettsspykolog Frank Abrahamsen, har jobbet med flere av Norges største idrettstalenter.

Han mener at mental trening stadig får større fokus, spesielt blant de aller største idrettstalentene, men at spesielt mengden har mer å gå på.

– Du ser ofte at de aller beste skiller seg ut. De står igjen på treningsfeltet og trener på spesialferdighetene sine. Det eksemplifiserer et prinsipp hos meg at de alltid prøver å finne en måte å bli bedre på. Det sier meg at mental trening er en del av det. Jeg tenker nesten sånn at hvis du skal være en virkelig god spiller på internasjonalt nivå, så skjønner jeg ikke at du ikke tør å jakte de siste prosentene som kan gjøre det litt bedre, sier han.

Yaw Amankwah er i alle fall overbevist om at store ting kommer til å skje.

– Om 15 år kommer vi til å se tilbake på hvordan man jobbet, eller ikke jobbet, med det mentale i 2019 og bare riste på hodet og tenke «hva var det vi holdt på med egentlig?». Fordi det er så mye å hente, sier Stabæk-spilleren.