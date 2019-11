Menn har «skylda» for at kvinner fryser på jobb

Noen kriger slutter aldri. En av disse er kampen om kontortemperaturen.

Helsekontrollen har besøkt Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende. Ved sin egen kontorplass har hun et beredskapslager med ull: Sjal, skjerf, pledd. I sommer ble arbeidsdagene så kjølige, og Eikefjords fortørnelse så brennende, at hun skrev en aviskommentar om det.

– Kjøleanlegg er nemlig kjønnsfascistiske av natur. Det er kalde fakta, sier Eikefjord.

Fra 60-tallet

For å finne kontortemperaturens grunninnstilling, må vi flere tiår tilbake. Til den tiden da kvinner flest ennå ikke hadde inntatt kontorlandskapet.

Retningslinjene for inneklima ble fastsatt i 1966, av organisasjonen med det supersexy navnet «The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers». Disse retningslinjene ble kjent som ASHRAE 55. Hensikten med ASHRAE 55 var å skape et behagelig inneklima for kontorarbeidere.

Og forskningen bak temperaturen som ble ansett som «behagelig» var basert på den typiske kontorarbeideren, en cirka 40 år gammel mann med kroppsvekt på cirka 70 kilo.

Kjønnsforskjeller

Retningslinjene spredte seg verden over. Og har sjeldent eller aldri blitt utfordret. Dermed har vi havnet der vi er nå, med kvinner som fryser på kontoret. Som Eikefjord skriver:

– Selv om arbeidslivet er blitt ganske så kvinnevennlig, er innetemperatur en slags blind flekk i likestillingskampen.

Men nå skjer det noe. Forskere har fått øynene opp for temperaturkampen. Kanskje noen av dem fryser på kontoret.

Et amerikansk-tysk team studerte nylig over 500 kontorarbeideres prestasjoner i kjølige og hete forhold. Deltakerne skulle løse matte- og språkoppgaver i temperaturer fra 16 til 32 grader. Studien, som ble publisert i mai i år, fant at kvinner presterer bedre når det er varmt, mens menns prestasjoner er best på lave temperaturer.

Men; prestasjonstapet er ikke like stort hos kvinner og menn. For mens kvinners prestasjoner går betydelig ned i kjølige omgivelser, synker menns prestasjoner bare litt når det blir for varmt.

Nettopp her er dilemmaet: Hvem skal da vinne kampen om termostaten?