I dag ble skattelistene lagt frem, og preger store deler av media. Men hva hvis du er langt unna skattetoppen og må kjøpe bil deretter?

Jo, da er det heldigvis fortsatt veldig mye å velge mellom.

Vi har utfordret Brooms bilekspert Benny Christensen til å komme opp med aktuelle bruktbiler innenfor et budsjett på 50.000 kroner.

Og vi har gitt ham tre ulike kategorier å lete opp disse bilene i.

Ikke kjøpe for billig

– Dette kan jeg like! Det er jo aldri vanskelig å finne fine biler hvis man har et rommelig budsjett. Når vi er nede i 50.000 kroner, må man tenke seg litt mer om. Men det er absolutt mulig å finne gode biler til denne prisen, sier Benny.

– Hvis man ha bil med litt statusfaktor til 50.000 kroner, hva anbefaler du da?

BMW 5-serie er en slager i Norge.

– Da er det nærliggende å tenke tysk. Du får en BMW 5-serie fra 2004/2005 for denne prisen, som regel snakker vi da modellen som heter 520. 525 betyr mer krefter og mer morofaktor, men det gjør også noe med prisen. Og her er det ikke smart å kjøpe for billig, da kan det fort bli kostbart å eie bilen.

– En opplagt konkurrent her er Audi A6, da snakker vi 2006/2007-modell. Det mest vanlige er 2-liters dieselmotor og forhjulstrekk. Men du kan nok også klare å finne biler med større motor og 4x4, til gjengjeld kan kilometerstanden da bli høy. Mercedes E-klasse i generasjonen som gikk fra 2003-2009 er også med her. De har falt ganske mye i pris de siste årene. Til slutt vil jeg også ta med Volvo V70, det er mye å velge mellom der til denne prisen. Jaguar X-Type er også aktuell her.

Les mer om brukte Mercedes i vår store bruktbil-guide her:

Audi A6 er en stor og praktisk familiebil, med en dose premiumfaktor.

Stor og praktisk stasjonsvogn

– Hvis status ikke er viktig og man trenger bil med plass til familien, er det da også mye å velge mellom?

– Absolutt! En av bilene jeg vil trekke frem her, er Skoda Octavia. En 2010-modell er innen rekkevidde. En ganske stor og praktisk stasjonsvogn, med mange løsninger familiene setter pris på. Octavia er en velbygget og ganske ukomplisert bil. Her er det ikke veldig mye som kan gå i stykker, samtidig som den gjør jobben som familiefrakter på en god måte.

Octavia slo alle konkurrentene

Skoda Octavia har i mange år vært en av Norges mest solgte stasjonsvogner.

Tenke utradisjonelt

– Ellers er det utrolig mye å velge mellom på stasjonsvognfronten. Alt fra store biler som VW Passat og Ford Mondeo, til mer kompakte stasjonsvogner som Opel Astra og Ford Focus/VW Golf. Felles for mange stasjonsvogner er at de solgte veldig bra for rundt ti år siden. Det betyr også at det er mye å velge mellom i bruktmarkedet. Her har vi sett tildels kraftig prisnedgang på flere modeller de siste årene, sier Benny.

Han legger til:

– Generelt er det slik at biler som var populære som nye også holder seg godt i pris i bruktmarkedet. Derfor kan det være lurt å tenke litt utradisjonelt noen ganger. Samtidig er det klart at det ikke er enkelt å selge en utgave av en bil som det finnes veldig mange ganske like av til salgs. For selger er det gjerne da bare én som som gjelder: Å gå ned i pris.

Suzuki Swift er ett stykk fornuftig småbil.

Holde deg unna premiummerkene

– Hva om man ikke er opptatt av merke og ikke trenger veldig mye plass, bare skal ha noe fornuftig som gir mye bil for pengene?

– Da skal du naturligvis holde deg unna premiummerkene. Det er også smart å velge litt alternativt, gå etter de bilene ikke veldig mange andre søker etter. Merker som Renault, Suzuki, Citroën, Opel... Med modeller som kanskje ikke blir oppfattet som veldig hotte, men som gir deg mye bil for en hyggelig sum penger.

– Hvis jeg skal hente frem ett eksempel her, kan jo det være Suzuki Swift. Her får du en kompakt bil der du sitter litt høyt, med 4x4 og bensinmotor og med en kvalitet som er svært god. Det finnes mange slike. Og felles for de fleste, er at selgerne neppe blir ringt ned av interessenter. Det i seg selv er naturligvis attraktivt for deg som skal kjøpe.

Her er Benny på bruktbiljakt, men ikke til seg selv

Elbil til 50.000 kroner?

– Helt til slutt: Er det mulig å få elbil til 50.000 kroner?

– Helt klart! Her er det mye å velge mellom blant "trillingmodellene" Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-Zero og Peugeot i-on. De er små og har ikke allverdens rekkevidde, men til småkjøring duger de fint for de fleste.

– Det er også mulig å få tidlige utgaver av Nissan Leaf til denne prisen. Da får du også mer "bil". Elbiler med såpass kort rekkevidde blir jo gjerne ikke kjørt veldig langt i året heller, så det kan fortsatt være mye bil igjen her, sier Benny.

Mitsubishi i-MiEV har vært med oss siden 2011. Den får du nå til under 50.000 kroner i bruktmarkedet.

Servicehefte og EU-kontroll

Han har følgende råd til alle som ser på biler i dette prisleiet:

– Bruk tid på selve kjøpet! Ikke gå for den første og "beste", men sjekk rundt. Skaff deg et bilde at hva bilen du har lyst på koster. Når du finner en aktuell bil: Les annonsen nøye, ta kontakt med selger og spør om alt du lurer på. Grunnleggende viktig er det også at bilen er tatt godt vare på. Så komplett servicehefte som mulig er viktig, det er også en fersk EU-kontroll.

– Jeg anbefaler absoutt en test hos NAF eller et bilverksted. Og helt til slutt: Lag en skriftlig kontrakt. Den kan være gull verdt hvis det oppstår problemer i etterkant, avslutter Benny.

Betalte 80.000 kroner for bilen, ble lurt trill rundt

Video: Så enkelt kan du spare titusenvis av kroner på bruktbilen