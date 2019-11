Kun to kvinner på inntektstoppen – trolig er begge der ved en feil

ØKONOMI: I skattelistene finnes informasjon inntekt, formue og skatt. Nå mener to kvinner at opplysningene om dem er helt feil. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kun to kvinner er blant de 25 personene som tjente mest i Norge i fjor. Men begge kvinnene hevder at dette ikke stemmer, og at det er en feil i skattelisten.