–Tvangsadopsjon stanset på grunn av «Lobben-dommen»

Både Fylkesnemnda og Tingretten besluttet tvangsadopsjon av en ti år gammel jente. Men nå er klagen til moren tatt til følge i en ny dom fra Frostating Lagmannsrett. Og et viktig argument i dommen er at Norge ble dømt for brudd på Trude Lobben og hennes sønns rett til familieliv i Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Beslutningen kommer også etter at det ble kjent at rundt 30 barnevernsaker nå er godkjent for behandling i EMD. Mange av dem handler om barn som er blitt tvangsadoptert.

– Mens norske myndigheter har bagatellisert Lobben-dommen, sier lagmannsretten at den må medføre en endring av rettspraksis. Og at det må tas hensyn til biologiske foreldres rettigheter. Det er jeg glad for, sier advokat Lars Mathias Undheim, som representerer moren.

Full seier for moren

I den oppsiktsvekkende dommen legges det vekt på at barnevernet tidlig har forsøkt å begrense samvær og ikke benyttet tolk under samværene.

– Barnevernet har også for tidlig vurdert adopsjon. Og det er mange likehetstrekk mellom denne saken og Lobben-saken, sier advokaten.

Moren, som er asylsøker, har godkjent at barnet skal bo i fosterhjem. Men hun har kjempet mot tvangsadopsjon og bedt om mer samvær enn tre ganger per år, slik det har vært fram til idag.

I dommen får hun fullt gjennomslag. I stedet for adopsjon er det nå åpnet for mer samvær.

– Av EMDs storkammeravgjørelse i saken Norge - Strand Lobben er det videre understreket at myndighetene i sin saksbehandling av adopsjonssaker må foreta en forsvarlig avveining av barnets interesser og biologisk families interesser, og ikke ensidig fokusere på barnets interesser, skriver Lagmannsretten i dommen.

Jenta ble omsorgsplassert da hun var tre år gammel. Barnevernet mente moren, som er flyktning, ikke hadde god nok omsorgsevne. Og mente jenta var i en uforutsigbar og utrygg omsorgssituasjon.

Fylkesnemnda og tingretten besluttet flere år senere tvangsadopsjon i pakt med innstillingen til barnevernet. Og begrunnet det blant annet med tilknytning til fosterhjemmet, at jenta har særskilte behov og at hun trenger stabilitet og ro i omsorgssituasjonen. Men under ankesaken i Frostating Lagmannsrett, etter Menneskerettsdomstolens beslutning i Lobben-saken, vant moren fram.

– Det er tvilsomt at dette hadde skjedd uten Lobben-dommen. Den har medført at vi står ved et veiskille i norsk barnevern. Myndighetene må nå gjøre en helomvending og også vektlegge de biologiske foreldrenes rettigheter, sier morens advokat.