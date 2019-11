– Tarjei er en god kremmer

– Liker å se fremover

Storebror Bø ønsker ikke å kommentere skattelistene, men innrømmer at han så smått har begynt å planlegge et liv også etter skiskytterkarrièren.

– Jeg har ikke ti år igjen av karrièren, selv om jeg heller ikke ser slutt på det ennå. Når man blir eldre får man litt andre perspektiv på ting. Jeg har fått en del kunnskap gjennom det å være idrettsutøver, møte folk og media. Man må henge med i utviklingen. De egenskapene prøver jeg å dra med meg over til andre ting, sier Bø, som er usikker på om han vil kalle seg en kremmer.

– Det ordet har jeg ikke noe forhold til, men som idrettsutøver blir man bevisst på utvikling. Man ønsker å forbedre seg. Det tror jeg gjelder idrettsutøvere generelt. Vi liker å se fremover og utnytte potensialet vårt. I tillegg liker vi en utfordring. Å lage et tv-program er en utfordring for meg og Johannes, forteller Bø.

Om alt går som han og lillebror ønsker, blir det nemlig et eget TV-show med brødrene i hovedrollene.

– Målet er at vi som brødre skal utfordre verden. Det er det eneste jeg kan si. Så driver vi med innsalg til kanaler. Det er på idéstadiet, men vi har troen på at vi kan lage bra underholdning. Vi jobber med et produksjonsselskap for å lage et tv-program. Vi er også litt i lupen med å få et produkt på markedet, men der er vi i startfasen ennå. Det er prosesser som går parallelt med at vi skal være skiskyttere, sier Tarjei Bø.