27. august skulle motorsportutøver Jessica Combs (39) forsøke å slå sin egen rekord på nærmere 700 km/t i en såkalt «jet car», da hun krasjet og døde på stedet.

Nye undersøkelser viser hva som gikk galt i Alvord Desert i den amerikanske delstaten, Oregon, melder TMZ.

Hodeskader

I en rapport fra Harney County Sheriff's Office, står det at det var mekaniske feil som var årsaken til at et av forhjulene mest sannsynlig kollapset i 885 km/t.

Videre skriver de at dødsårsaken var hodeskadene hun ble påført da den 17 meter lange jetbilen, som ble kalt «North American Eagle», krasjet.

Combs skal ha vært død da bilen gikk opp i flammer.

– Forbilde for mange jenter

Etter dødsfallet skrev familien en pressemelding, hvor de omtalte henne som «Jessi».

«Jessis flotte smil, positivitet og at hun alltid fulgte sine drømmer inspirerte alle som møtte henne. Hennes engasjement var smittsomt, og hun har vært et forbilde for mange jenter over hele verden. Jessi levde et fryktløst liv, og hun vil leve videre gjennom de utallige livene hun påvirket,» skrev de.

Jessica Combs var kjent fra både motorsportverdenen og fra forskjellige TV-programmer, deriblant «Mythbusters».

Hun var kjent som «den raskeste kvinnen på fire hjul».