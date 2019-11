– Jeg tror det hadde vært en fordel om vi fikk en ny Nav-ledelse som innser alvoret i denne saken. Nav og hele det offentlige Norge har feilet, sier Wiborg til TV 2.

Nav burde reagert tidligere og har vært for passive, ifølge Wiborg.

– Mest graverende syns jeg det er at når Nav, når de blir gjort kjent med sakens alvor, ikke ser at her må vi gå tilbake å finne ut hvem som er utsatt for urett. Det syns jeg er skremmende, sier Wiborg til NTB.

Han viser til brevet Nav sendte til departementet, der etaten ga uttrykk for at det ville være for tidkrevende å gå tilbake og finne ut hvem som er rammet av Nav-skandalen. Det gjør at han mener ledelsen må gå av.

– Det viser at de ikke nødvendigvis er de rette til å være de som skal lede Nav gjennom den oppryddingen som skal være, sier Wiborg.

Nav-sjef Sigrun Vågeng sa til VG før helgen at hun vil fortsette i jobben, men at hun planlegger å gå av til neste år, da kontrakten hennes går ut.

Trygderetten, som behandler klagesaker i NAV-systemet, varslet i seks saker at Nav tok feil av reglene. Først etter to år stoppet NAV praksisen.

I stortingssalen torsdag, kom Jonas Gahr Støre (Ap) med kritikk av Nav.

– Hva er det som gjør at Nav ikke er lydhør overfor trygderetten, når den sender ni saker tilbake til Nav i perioden 2017-2018? Hvordan kan Nav bare mene at domstolenes rettsanvendelse ikke er riktig og fortsette som før, spurte han.

