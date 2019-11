Slo alarm i 2017 – ingenting skjedde

Igjen ble Kirsten Westlye oppnevnt som sakkyndig for å vurdere tiltaltes tilregnelighet.

– Vi konkluderte likt som i 2017. Vi mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikk og under observasjonene vi har gjort. Vi regner han som strafferettslig utilregnelig, og vi mener derfor at han må fritas fra straff, sier hun i Haugaland tingrett.

Har flere lidelser

Westlye mener at tiltalte lider av paranoid schizofreni.

– Det er en lang liste med symptomer, blant annet vrangforestillinger. Det er som om han lever i sitt eget univers. Symptomene har også vist seg å bli værende over tid. Også når han har forklart seg her i retten, har det kommet frem ting som tyder på at han fremdeles lider av vrangforestillinger. Det er godt kjent at en person som ruser seg over mange år kan utvikle en permanent psykose, sier hun.

Westlye mener også at tiltalte har vist liten innsikt i eget sykdomsbilde og at han i liten grad forstår at han har et voldspotensiale.

Hun mener at tiltalte i tillegg lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse. Diagnosen er stilt på bakgrunn av en grundig gjennomgang av 49-åringens historikk.

– Disse trekkene har gjort seg gjeldende fra tidlig i ungdommen. Han har vist hensynsløshet og liten forståelse for andres følelser. Dette lar seg ikke behandle og kan ikke påvirkes av medisiner, noe som forverrer prognosen. Om man hadde behandler psykosen, så vil personlighetsforstyrrelsen fremdeles ligge under.

– Forstår at det er en vanskelig situasjon

Det var statsadvokat Oddbjørn Søreide fra Rogaland statsadvokatembeter som henla ranssaken fra 2017.

Han sier til TV 2 at han forstår at situasjonen er vanskelig for de pårørende.

– Slik saken var opplyst den gang, var det ikke grunnlag for å utforme en tiltale for dom på tvungen psykisk helsevern. Vurderingen av om det skal påstås dom på tvungen psykisk helsevern er sammensatt. Når påtalemyndigheten mener at vilkårene i loven ikke er til stede, er påtalemyndigheten pliktig til å henlegge saken på tvil om tilregnelighet, skriver Søreide i en SMS til TV 2.

Både tiltaltes far og advøde Hereids etterlatte mener at drapet kunne ha vært unngått.

– Noen har syndet

Tirsdag ble rettssaken avsluttet. I prosedyrene la aktor Folke Åmlid som ventet frem en påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg nøyer meg ved å vise til de sakkyndiges redegjørelse og har lagt det til grunn. Tiltalte må rammes inn og han må rammes inn med tvang, sier han.

49-åringens forsvarer Erik Lea la ned samme påstand som Åmlid. Lea understrekte at han har medfølelse med Bjørg Maries etterlatte. Samtidig mener han også tiltalte er et offer i saken.

– Det er totalt uinteressant for min del hvem som er syndebukken her. Men noen har syndet. Han blir jo bare skrevet ut. Han blir løslatt og det er overhodet ingen plan, sier han.