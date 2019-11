Du er kanskje ikke klar over det, men trolig kjenner du noen som sliter med urinlekkasje. Dette er svært vanlig, også blant unge kvinner.

– En av tre unge kvinner lekker urin ukentlig, sier fysioterapeut og ekspert på urinlekkasje, Signe Nilssen Stafne ved St. Olavs hospital. Det er nok til at de per definisjon har inkontinens.

Se Helsekontrollen gratis på TV 2 Sumo

Tabubelagt

Temaet er så tabubelagt at mange heller vil slite med det alene enn å si det høyt, selv til sine nærmeste eller til lege.

Julie Hole bestemte seg for å knuse tabuet rundt urinlekkasje da hun selv ble rammet. Problemet oppsto etter at hun fikk sitt første barn og forverret seg etter barn nummer to.

Overveldende respons

Hun begynte å legge ut poster på Instagram om problemene sine og behandlingen hun fikk.

– Jeg gikk ikke på treningsstudio for da lakk det gjennom så det syntes, selv i svart tights. Var jeg på konsert og hoppet opp og ned så rant det ned mellom beina, røper Julie.

Responsen på Instagram var overveldende.

INSTAGRAM: Julies innlegg nådde mange

– Meldinger i innboksen, mailer, telefoner - vi snakker langt over 1000 henvendelser. Hver eneste uke renner det fremdeles inn meldinger, enten noen som akkurat har vært til legen eller som har blitt tipset av en søster, en kollega eller en venninne, forteller hun.

LAKK URIN: Julie Hole er åpen om at hun slet med urinlekkasje. Foto: privat

For hennes del løste problemet seg da hun fikk en operasjon for noen måneder siden. For andre kan kanskje en rosa dings være løsningen.

Spill dataspill med underlivet

For nå har det kommet et produkt som produsenten påstår kan hjelpe. Produktet heter Perifit, og skal kobles til telefonen via Bluetooth før du putter den inn nedentil.

Produktet har en sensor som rett og slett lar deg spille dataspill med underlivet! For å styre fuglen i spillet må du bruke bekkenbunnsmuskulaturen. Denne muskulaturen er avgjørende for å stoppe urinlekkasje.

Signe Nilssen Stafne har testet Perifit for Helsekontrollen.

TESTER: Fysioterapeut Signe Nilssen Stafne prøver Perifit. Foto: privat

– Jeg kjenner at det trigger konkurransegenet i meg, sier hun.

Trigger musklene

Stafne mener det er bra å gjøre trening av bekkenbunnsmuskulaturen gøy, for i utgangspunktet er det ganske kjedelig med slike knipeøvelser.

Men det største spørsmålet er om Perifit faktisk kan hjelpe mot urinlekkasje.

Eksperten slår fast at den i hvert fall klarer å trigge de rette musklene ganske godt.

– Vi vet at det å trene bekkenbunnen hjelper mye. De aller fleste blir helt bra eller mye bedre med bekkenbunnstrening. Det viktigst er at det blir gjort. Om du gjør det uten hjelpemidler eller om du gjør det på denne måten med spill, det spiller egentlig ingen rolle, sier Stafne.

Synger om å lekke

For å nå ut til publikum, har Stafne og flere andre fra St. Olavs hospital formet et kor kalt Urge. Én av sangene handler ganske enkelt om å lekke tiss.

– Vi ønsker å bryte tabu fordi det er mange kvinner som lider i det stille, sier Stafne.