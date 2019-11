Klokken var 19.10 den 1. juli i fjor da drapet skjedde.

Veronika Kocabkova (27) hadde opplæring som servitør på kafeen da hun ble oppsøkt av en 52 år gammel mann med tsjekkisk opphav. Han var hennes ekskjæreste og faren til deres mindreårige barn.

Foran mange vitner ble hun angrepet med to kniver, ifølge tiltalen som er tatt etter ordre fra Riksadvokaten. Angrepet skjedde inne på kafeen.

Stikkene skadet hjertet og lungene. 27-åringen fikk store blødninger og ble hastet til sykehus.

Etter en uke var det ikke mer legene kunne gjøre. Kocabkova ble erklært død den 8. juli.

– Husker ikke

Den tiltalte 52-åringen har tidligere uttalt at «han forstår at han begikk handlingen», men han har likevel nektet straffskyld. Tiltalte har sagt at han ikke husker noe fra selve episoden.

– For min klient er tiltalen som forventet. Han ser frem til å gi sin forklaring i retten, sier forsvarer Johnny Veum til TV 2.

ÅSTEDET: Drapet skjedde på Tiffani Café på Frogner i Oslo. Foto: TV 2

Det er statsadvokat Johan Øverberg som skal føre saken i retten.

– Det har vært en omfattende etterforskning der vi har avhørt en rekke vitner – både til selve hendelsen og personer i kretsen rundt de to, sier han.

– Hva mener dere er motivet?

– Motivet må vi komme tilbake til i rettssaken. Foranledningen og hendelsesforløpet opp mot drapet vil bli et tema.

Fryktet tiltalte

TV 2 har tidligere intervjuet avdødes søster. Hun fortalte at Kocabkova var redd for tiltalte.

Familiens bistandsadvokat, John Arild Aasen, sier at de etterlatte er glade for at det nå er tatt ut tiltale.

– De har gått og ventet på at denne saken skulle komme opp. Det har tatt mye lenger tid enn vi trodde at det skulle ta. De har følt på mye smerte, sier han.

I tiltalen er det varslet at de etterlatte kommer til å kreve oppreisningserstatning.

Saken er foreløpig ikke berammet i Oslo tingrett. Statsadvokaten har bedt om at det holdes av fem dager til saken.