Tidligere landslagsstjerne løfter sensasjonslaget til nye høyder

– Flere kaller dere «Askeladden» i cupen, hva tenker du om det?

– Vi er vel det. Det er vel ingen som hadde forventet at vi skulle komme til en semifinale. Vi var heldige og trakk noen lag som var i 1. divisjon i fjor som vi har slått ut på veien. Sånn sett har vi vært heldige, sier Flint Tønsberg-trener Tonje Larsen.

For to år siden spilte Flint Tønsberg i 2. divisjon og fikk inn Tonje Larsen som trener. I fjor tok klubben steget opp i 1. divisjon igjen og denne sesongen ligger de øverst på tabellen så langt. I tillegg har sendt to eliteserielag ut av cupen. Nå er de klare for å spille semifinale mot Storhamar som ligger på andreplass på tabellen i eliteserien.

– Det er ikke lenge siden dere var i 2. divisjon og nå er dere øverst på tabellen og har kommet langt i cupen, hvordan har dere klart det?

– Vi har vært heldige i år og fått noen etablerte spillere som har vært i Eliteserien og vet hva som gjelder. Selv om de ikke spilte så mye der, har de fått et godt kjennskap til nivået og det har løftet resten av jentene betraktelig fra fjoråret, synes jeg, sier Larsen.

ERFAREN: Flint-trener Tonje Larsen under åttedelsfinalen i NM der de slo Aker. Selv har hun mange NM-titler å vise til. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Norges mest meritterte spiller som trener

44-åringen la opp som spiller i 2015 og begynte som assistenttrener i Larvik før hun dro tilbake til hjembyen og ble trener for Flint Tønsberg i 2017. Larsen er Norges mest meritterte håndballspiller med 13 NM-gull, seier i Champions League, 45 titler med Larvik og både OL-, VM- og EM-gull med landslaget. Med andre ord har hun mye erfaring å dele med sine semifinaleklare spillere.

– Hun har stått i det selv, så hun vet kanskje hva vi går til. Vi andre er litt urutinert der, så greit å ha med ei som vet hva vi går til, sier Flint-spiller Malin Alice Lundemo.

– Hun bidrar med ro og trygghet for oss. Vi blir ikke stressa når vi snakker med Tonje, hun gir oss tydelige og klare beskjeder uansett hvordan kampen ser ut, sier lagkamerat Mari Finstad Bergum.

Selv med en mesterskapsveteran som trener og at Flint-jentene har tatt store steg den siste tiden, tror Flint-treneren at semifinalen kan bli i tøffeste laget.

– Det er en vanlig kamp, men motstanden er ganske mange hakk bedre enn den vi møter her i 1. divisjon. Det blir tøft, men hver kamp lever sitt liv, så vi får se, sier hun.