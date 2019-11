– Jeg visste jeg hadde rett, men NAV «visste» bedre

Trygve Mellvang Tomren-Berg ble ansatt som kommunikasjonsjef i EØS-tilsynet ESA i 2010. Tre år tidligere hadde han og familien flyttet til Brussel, med norsk abeidsgiver og med medlemskap i den norske folketrygden.

Derfor mottok de barnetrygd for deres to barn. Dette skulle vise seg å bli problematisk.

Dette skrev han om først i et debattinnlegg i Agenda Magasin.

Fikk utbetalt penger

Da Tomren-Berg ble ansatt i den internasjonale organisasjonen ESA, måtte han melde seg ut av folketrygden og gå inn i en privat helseforsikring organisert av ESA. Han sendte en utmelding til NAV og fikk en bekreftelse.

Flere måneder senere oppdaget de at hans ektefelle fortsatt fikk utbetalt penger til en konto som ikke ble sjekket så ofte.

De visste de ikke hadde krav på disse pengene, og tok derfor kontakt med Nav for å få vite hvor pengene skulle bli tilbakebetalt. Etter flere måneder fikk de et brev i retur.

NAV hadde undersøkt og konkludert med at de ikke skulle hatt barnetrygd i Belgia i noen av årene var bosatt der, og krevde derfor mer penger enn det de i utgangspunktet skulle betale.

I et standardbrev fra NAV brukte de ord som «uaktsomt» og «i strid med redelighet og god tro». Dette fikk dem til å føle seg som trygdesvindlere.

– Å få et sånt brev var selvfølgelig ikke noe hyggelig. Ingen synes det, sier Tomren-Berg.

Overveldende

Det endte med at ekteparet betalte bare for å få saken løst. Etter måneder med diskusjoner frem og tilbake, der de visste at de hadde sitt på det rene, ble det for overveldende å stå i.

Han har tenkt mye på sin situasjon etter at NAV-skandalen ble kjent. Han lurer på om det hadde gjort en forskjell hvis ESA formelt hadde sett på hans sak.

– Jeg angrer på at jeg ikke leverte klagen til en av mine kolleger i ESA. Da hadde dette kanskje fått mer oppmerksomhet, sier Tomren-Berg.

For han var fullt klar over at også privatpersoner har rett til å klage inn til ESA. De er et uavhengig tilsynsorgan som skal passe på at Norge overholder EØS-avtalen. Daglig holdt han foredrag der han understreket denne rettigheten.

OM ESA:

Blant ESAs hovedoppgaver er å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS.

Dersom ESA oppdager brudd på bestemmelsene, skal dette påpekes og eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen, ifølge det store norske leksikon.



Ifølge Tomren-Berg vurderer ESA alle klager som kommer inn - og de er forpliktet til å avgjøre om de gå videre med dem, eller ikke, innen et år. Det er ingen krav for å klage, du trenger ikke hyre advokat, det holder å sende et postkort hvor du forklarer saken. Så er det opp til EØS-ekspertene i ESA å ta den videre.

Du kan lese mer her: http://www.eftasurv.int/internal-market-affairs/complaints/how-complaints-are-dealt-with/



Men ikke på noe tidspunkt ble han informert av NAV om at han hadde mulighet til å klage inn sin sak. Det mener han Nav burde informere om i saker som har med EØS-regelverket å gjøre.

– Det er ille at folk er dømt til fengsel, uten at noen har fortalt dem om denne klagemuligheten, sier Tomren-Berg.