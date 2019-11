SV-leder Audun Lysbakken mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i Nav-skandalen.

Han savner svar på hvem som har ansvaret for saken.

– Vi har fått vite mye om hva som har skjedd, men mindre om hvordan det kunne skje og hvem som har ansvaret for feilene. Stortinget må nå komme til bunns i dette, og plassere ansvaret der det hører hjemme, sier Lysbakken til TV 2.

Han mener skandalen neppe kunne skjedd med «rikfolk».

– Jeg mener også vi må stille spørsmål om hvorfor det var mulig at Nav-brukere i så lang tid ikke fikk rettighetene sine. Det kunne neppe skjedd med rikfolk med dyre advokater. Stanken av klassejuss er det mest ubehagelige med denne skandalen, sier han.

– Urosignaler

– For det første er det klart budskap fra Stortinget og ministeren at det avgjørende er å få ryddet opp og at de som har lidt urett blir renvasket og får erstatning, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han mener statsråden må svare på hvorfor hun ikke sørget for at pågående saker ble stanset så fort hun ble orientert om mulige feil fra Nav.

Støre mener tilliten til Hauglie ikke er styrket.

– Det er dømt folk etter august 2019 og det vitner om en sendrektighet i forhold til når man tok innover seg alvoret og som ikke styrker tilliten til statsråden.

Han mener departementet har vært passive for lenge og mener saken har «elementer av klassejuss».



Etter Hauglies gjennomgang tok Ap-lederen ordet:

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? sa han fra talerstolen.

Solberg: – Ekstremt alvorlig

Statsminister Erna Solberg var til stede under redegjørelsen i Stortinget.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak. Det er alvorlig for hele behandlingen i offentlig sektor, men også i rettssystemet.

Under redegjørelsen ga Anniken Hauglie en unnskyldning på vegne av regjeringen. Den unnskyldningen gjentar Solberg.

– Jeg mener vi må bruke muligheten til å si unnskyld til samtlige av de som opplever å bli møtt med et urettmessig krav om tilbakebetaling og i verste fall de som er fengslet. Jeg har forståelse for at det er ekstremt vanskelig når man blir stemplet som kriminell og trygdesvindler når du faktisk hadde retten på din side. Det er egentlig noe vi ikke klarer å rette fullt opp i uansett hvor mye erstatning og ordninger vi har, sier Solberg.

Saken oppdateres.