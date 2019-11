Tirsdag formiddag ble troppene til A- og U21-landslagene presentert.

Leif Gunnar Smerud var først ut, og ble grillet av pressen om konflikten med Tobias Heintz, Dennis Johnsen og Rafik Zekhnini.

Trioen er vraket av U21-landslagsledelsen, og har i tillegg selv valgt å gjøre seg utilgjengelige for spill.

Full støtte

Da Lars Lagerbäck gikk på podiet, innledet han ved å gi sin støtte til Smerud.

– Det er elitefotball vi jobber med. Om man har retningslinjer og stiller visse krav, så er det jo bare, synes jeg, for spillerne å akseptere det, sier Lagerbäck.

– Følger de ikke det, passer de ikke inn i et landslag. For meg er U21 uhyre viktig som det siste steget før A-landslaget. Har vi ikke en U21-sjef som stiller krav, og driver den linjen av hva som kreves for å kunne spille for landslaget, skal de helt enkelt ikke være med, fortsetter han.

Lagerbäck sier at han har full respekt for det Smerud har gjort.

– Jeg vet litt mer òg, så jeg synes virkelig ikke at dette trenger å diskuteres mer. Det er en avgjørelse jeg stiller meg 100 prosent bak, er den klare talen fra svensken.

Slik svarte Smerud

Spørsmålene rant inn til Smerud da han satt på podiet. U21-landslagssjefen presiserte ved flere anledninger at han ikke ønsket å gå ytterligere i detalj enn det han tidligere har gjort.

Smerud er blant annet blitt anklaget for å henge ut spillere.

– Som jeg har sagt før, henger jeg ikke ut folk. Jeg stiller krav, men uthenging driver jeg ikke med, sa han.

– Tar du selvkritikk?

– Det er vanskelig å sitte her og ikke ta selvkritikk. Det er en farlig øvelse. Men prosessen har vært ganske lang og ganske grundig. Jeg tenker at det er synd hvis det ikke fungerer, men sånn det er nå tenker jeg at den konklusjonen er rett.

Smerud opplyste at han ikke har snakket med trioen.

– De er i kontakt med Lise Klaveness, som setter opp eventuelle møter med dem senere. Vi har tenkt til å ha en dialog, men per nå er ikke det noe jeg har fokus på, sa han.