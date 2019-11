Tirsdag klokken 07.00 ble skattelistene for 2018 offentliggjort. Mange benytter kanskje muligheten til å snoke i økonomien til naboen, eller for å finne ut hva kollegaen tjente.

Men sannsynligvis tjente ikke naboene like godt som disse unge arvingene.

Milliardær-arving

På topplisten over de rikeste arvingene finner vi mange kjente navn, men også en del ukjente som kan skilte med enorme formuer.

Se hele listen nederst i saken!

Personen som troner alene på topp er 33 år gamle Knut Nikolai Tønnevold Ugland. I 2018 hadde han en inntekt på 48 021 616 kroner, og en formue på hele 1.260.881.893 kroner.

I 2010 ble det klart at han får nesten hele arven etter shipping-milliardæren og bestefaren Johan Jørgen Ugland. Dagens Næringsliv anslo at formuen utgjorde nesten 3 milliarder kroner.

– Ikke gjort en dritt

På andreplass finner vi søsknene Katharina og Alexandra Gamlemshaug Andresen. De to er arvinger av Ferd-imperiet som blant annet har eierinteresser innen ulike industri- og finansselskaper.

Søsknene har en formue på litt over én milliard hver. Den yngste av søstrene har ikke lagt skjul på at hun ikke kan ta noe av æren for den enorme formuen.

– Jeg har ikke gjort en dritt. Alt er arvet. All «kred» går til faren min og de hardtarbeidende menneskene i Ferd, skrev Andresen under en spørsmålrunde på Instagram i 2018.

Modellspire

Nestemann på lista er trønderen Gustav Magnar Witzøe. Han er sønn av Gustav Witzøe, mannen bak et av verdens største lakseopprettsselskaper SalMar ASA.

Han hadde en inntekt på over 150 millioner i 2018, men en formue på drøye én milliard kroner.

Men det er lite som tyder på at 26-åringen er klar for å ta over familiebedriften med det første. I mai ble det kjent at Witzøe junior hadde signert en kontrakt med et av de største og mest suksessfulle modellbyråene i verden, Next Model Managment i New York.

– Jeg har bestemt meg for én ting. Det de sier, det skal jeg gjøre. Hvis de mener jeg må komme i bedre form, da ordner jeg meg en PT og så fikser jeg det, sa Gustav Witzøe til D2.

Stordalen-barna

I forrige uke ble det kjent at hotellkongen Petter Stordalen kjøper deler av Ving. Fra før eier han flere hundre hoteller rundt omkring i Norden.

Stordalen har gjort det svært godt, og det er også merkbart for hans tre barn Emilie, Henrik og Jakob Anker Stordalen. I 2018 overførte faren formuen sin på 25 milliarder til de tre barna.

I 2018 hadde de derfor en formue på 580 millioner hver.

– Hvis jeg hadde ventet med å gjøre dette til jeg eksempelvis ble 75 år, så ville barna vært på min alder da de fikk ansvaret. Da får du ikke med det ungdommelige løftet og pågangsviljen som en i 20-årene har. Derfor slipper jeg dem til nå, sa Petter Anker Stordalen til VG da nyheten ble kjent.