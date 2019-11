Fotballjentene gruses av herrene på inntektslistene: – Drømmer om at jenter kan leve av fotball, også i Norge

– Målsettingen min var aldri å bli rik av å spille fotball. Ikke er jeg blitt rik heller, eller samlet mye pensjonspoeng eller tjent nok til å kunne spare heller. Det er en del utfordringer som må løses, men drømmen min er at jenter i Toppserien kan leve av det, akkurat som guttene. Det handler ikke om å tjene masse penger, men at fotballen kan være en jobb for jenter. Dit tror jeg vi kan komme, men da må utfordringer som hvordan få opp publikumsinteressen og slike ting løses, poengterer hun.

Og fortsetter:

– Det er et samfunnsengasjement som må til, sponsorene må være med og spillerne må levere og fortsette å utvikle seg. Den største utfordringen for Toppserien nå er at det er bedre økonomi i utlandet, og at de beste spillerne reiser til utlandet for å leve av fotballen. Det forringer produktet i Norge, sier hun.

– 90 prosent er studenter

Gulbrandsen minner om at de fleste spillerne i Toppserien har studier eller jobb ved siden av karrieren på fotballbanen.

– De aller fleste spillerne i Toppserien for kvinner er i en alder som tilsier at de er studenter. 90 prosent studerer nok ved siden av fotballen, hvis ikke flere. De er i en vanskelig situasjon fordi de ikke tjener nok på fotballen til at det blir en brukbar lønnsinntekt. Men det finnes et par utenlandske spillere i klubber som Avaldsnes og Vålerenga som tjener nok til å leve av fotballen, og dette kommer nok av det er klubbene med de høyeste lønnspostene i budsjettene. Men det er synd at disse pengene går til utenlandske spillere, og ikke til de norske spillerne.

TV 2-ekspert: Solveig Gulbrandsen. Foto: Espen Solli, Tv 2

– Tror du vi får se at majoriteten av spillerne i Toppserien kan leve av fotballen i fremtiden?

– Jeg håper det, men da må hverdagen bli enklere for spillerne. De fleste trener på ettermiddagen etter skole og jobb. De lever ikke livet som toppidrettsutøvere, egentlig, slik det er nå, sukker Gulbrandsen.

PS: Norge innførte likelønn blant landslagsspillere uansett kjønn i 2017 da landslagskapteinene Stefan Johansen og Maren Mjelde skrev under en avtale i London.