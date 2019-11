Adoptivmoren mener at hun er en «kortvokst sosiopat» på 22 år – nå snakker Natalia Grace ut

TV 2 skrev i september om Kristine Barnett (45), som adopterte seksåring fra Ukraina, men som påstod at hun i stedet fikk den 22 år gammel «kortvokste sosiopaten» Natalia.

Nå står Natalia frem og vil fortelle sin side av historien.

Snart er hun å se i talkshowet «Dr. Phil», som sendes på amerikanske tv-skjermer torsdag.

People har publisert en promofilm for programmet, hvor man ser Natalia sitte sammen med sin nye fosterfamilie.

– Hun omtaler deg som en ond dverg som vil forgifte familien sin og knivstikke dem når de sover, sier programleder Phil McGraw (69) i videoen, og fortsetter:

– De sier at du svindlet dem, terroriserte dem.

7 ELLER 17?: Natalia Grace Barnett smiler på et bilde tatt av sin daværende adoptivmor Kristine Barnett.

Natalia rister på hodet.

– Det er ikke sant i det hele tatt, sier hun.

– Blod på speil

I programmet insisterer hun på at hun var et barn da hun bodde hos Kristine og Michael Barnett.

Hun sier at hun i en alder av syv år ble dumpet i en leilighet i Indianapolis.

Deretter flyttet adoptivforeldrene og søsknene til Canada uten henne, og hun måtte klare seg selv alene i ett år.

Kristine Barnett har tidligere fortalt at familien ikke hadde noe annet valg enn å forlate Natalia, ettersom hun ifølge dem både var voksen og flere ganger forsøkte å drepe dem.

Hun påstod at jenta hadde dyttet henne mot et strømgjerde og helt blekemidler i kaffen hennes. Hun påstod også at Natalia stod over småsøskenene sine på nattestid med en kniv i hånda.

– Hun hoppet ut av biler i fart. Hun smurte blod på speil. Hun gjorde ting du aldri kunne forestilt deg at et lite barn kunne gjøre, sa Kristine.

– Måtte gjemme skarpe gjenstander

I sommer ble Kristine og Michael Barnett siktet for omsorgssvikt etter å ha forlatt Natalia i leiligheten.

Førstnevnte stod deretter frem i Daily Mail og kalte adopsjonen «en stor svindel», og stilte seg uforstående til siktelsen.

I intervjuet påstod hun at adoptivdatteren absolutt ikke var et lite barn da hun flyttet inn hos dem.

– Vi måtte gjemme alle skarpe gjenstander, sa hun, og sammenlignet det hele med skrekkfilmen «Orphan», sa Kristine.

Videre fortalte hun at Natalia både hadde kjønnshår og menstruerte.

– Jeg skulle bade henne, og så at hun hadde fullt av kjønnshår. Jeg ble så sjokkert. Jeg hadde akkurat blitt fortalt at hun var seks år gammel, og det var veldig tydelig at hun ikke var det, sa hun.

HOLDER HENDER: Natalia Grace sammen med adoptivforeldrene Cynthia og Antwon Mans i «Dr. Phil». Foto: CBS

Vanskelige tester

Nå bor Natalia sammen med en ny familie, som også stiller opp i «Dr. Phil».