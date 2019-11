Under en pressekonferanse tirsdag på Gjøvik politistasjon fortalte politiet at en 47 år gammel mann er siktet for drap på sin 15 år gamle sønn.

47-åringen er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og frihetsberøvelse av guttens mor, opplyser politiadvokat Mari Lauritzen Hasle.

– Avhørt to ganger

Mannen sitter varetektsfengslet og har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen. Faren er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år og frihetsberøvelse av guttens mor.

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.

– Siktede er avhørt to ganger, og i forbindelse med det siste avhøret ble det gjennomført en rekonstruksjon på åstedet. Siktede deltok som en del av sin detaljerte forklaring. Vi kommer ikke til å presentere detaljer fra siktedes avhør eller fra rekonstruksjonen, sier etterforskningsleder Jon Eivind Glemmestad Melbye.

47-åringen vil om kort tid bli presentert for den utvidede siktelsen, og politiet vil begjære forlenget varetektsfengsling av mannen.

– Mer enn nok med å takle hverdagen

Etterforskningslederen sier at det er foretatt avhør av familiemedlemmer, samt personer som har hatt roller rundt fornærmede og siktede.

Politiet oppfordrer sammen med bistandsadvokat og pårørendekontakter at familien får ro fremover.

– Vi understreker at detaljene som vi holder tilbake på dette tidspunktet er av hensyn til de pårørende, som vi mener skal slippe en ekstra belastning som det vil være at visse detaljer rundt det grusomme som har skjedd, skal spres i media, mens de har mer enn nok med å takle hverdagen, sa Melbye.

15-åringen som ble utsatt for en voldshendelse på Toten i Oppland i oktober, døde mandag, bekreftet Ullevål sykehus i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt.