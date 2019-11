Utvalg: Dette må endres etter Sofie-saken

Et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbund foreslår flere endringer i Vær varsom-plakaten.

I kjølvannet av Bar Vulkan-saken tidligere i år oppnevnte Norsk Presseforbund et eget utvalg for å se nærmere på medienes forhold til kildene.

Nå har utvalget levert sin rapport. Der er hovedkonklusjonen at det i praksis ikke fins noen bransjestandard for dialogen med kildene. I stedet er presseetikken nærmest blitt individualisert, med store variasjoner fra journalist til journalist.

– Det var overraskende for oss at det var så store personlige variasjoner innad i hver enkelt redaksjon, sier utvalgets leder Sven Egil Omdal til NTB.

Dette er svært forvirrende for kildene fordi de ikke kan vite hvordan de vil bli behandlet, advarer han.

Anonyme kilder

Det som trengs, er mer systematisk etikkopplæring i redaksjonene, mener Omdal.

Sammen med Anki Gerhardsen, Eva Sannum og Simen Sætre – de tre andre medlemmene i det såkalte kildeutvalget – foreslår han dessuten flere endringer i Vær varsom-plakaten for å gjøre kjørereglene tydeligere.

– Én ting som er viktig for mange, er den lemfeldige måten journalister av og til bruker anonyme kilder på, sier han.

Ifølge Omdal gjelder dette spesielt i maktkamper innad i politiske partier eller i konflikter i organisasjoner eller bedrifter. Utvalgets forslag er en ny setning i Vær varsom-plakaten der det presiseres at «personkarakteristikker og udokumenterbare påstander» ikke bør framsettes anonymt.

Vil ha nøyaktige sitater

Et annet punkt er den omtrentlige måten sitater noen ganger gjengis på i norske medier.

Omdal mener det har utviklet seg en «slapp praksis». Han viser til at flere utenlandske korrespondenter sier de ikke tør å gjengi sitater fra norske medier fordi de ikke kan være sikre på at de er korrekte.

– Hvis du gjengir et direkte sitat, så skal det være det som blir sagt, og ikke en omskriving, sier Omdal.

– Folk skal kunne stole på at hvis det står at noen har sagt noe, så har de faktisk sagt det.

Rutinerte og urutinerte kilder

I rapporten diskuterer utvalget også forskjellen på rutinerte og urutinerte kilder.

Utvalget mener det bør presiseres i Vær varsom-plakaten at mediene skal vise særlig hensyn overfor urutinerte kilder, og at slike kilder i kontroversielle saker også bør gjøres oppmerksomme på muligheten for sitatsjekk.

Overfor profesjonelle kilder vil utvalget derimot stramme inn.

– Vi foreslår en strengere praksis overfor rutinerte kilder og en mykere praksis overfor de urutinerte, sier Omdal.