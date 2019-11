Saken oppdateres med fullstendig tropp.

I helgen bekreftet Real Sociedad at Martin Ødegaard sliter med en skade i hælen, uten å opplyse hvor lenge han er ute av spill.

Da Lars Lagerbäck presenterte landslagstroppen tirsdag formiddag, var playmakeren en del av troppen.

Svensken opplyser imidlertid at Ødegaard er usikker til kampene, og har derfor valgt å ta ut to ekstra spillere på midtbanen.

– Martin sliter med en fotskade, og det er et klart tvilsomt hvorvidt han kan være med eller ikke, sier Lagerbäck.

Ødegaard ble skadet på grunn av en knallhard takling mot Celta Vigo. I etterkant har det vært snakk om at drammenseren takles i overkant hardt i La Liga, men den oppfatningen deles ikke av landslagssjefen.

– Jeg synes ikke at jeg har sett at noen spiller tøffere mot ham. Det var en tøf takling han fikk, men jeg synes ikke jeg kan si at jeg ser et mønster, sier han.

I tillegg sliter Stefan Johansen med et vondt kne, og trenger å overvåkes av legeteamet. Derfor har Lagerbäck valgt å hente Iver Fossum og Mats Møller Dæhli inn i troppen.

Erling Braut Haaland er tilbake etter at han måtte melde forfall mot Spania og Romania. Bjørn Maars Johnsen er ute av troppen.

– Bjørn har slitt formmessig i sin klubb. Dessuten har vi tilbake en forhåpentligvis frisk Erling. For å balansere, som vi vil ha på spissplass med ulike spillertyper, faller Bjørn i den konkurransen, forklarer svensken.

Alexander Sørloth, Joshua King og Tarik Elyounoussi er de andre spissene som er med.

Norge spiller hjemme mot Færøyene 15. november, og borte mot Malta tre dager senere.

Begge kampene kan du se på TV 2.

Et mirakel må til for at Norge skal ha sjans til å ta seg til EM gjennom kvalifiseringen. Da må Romania-Sverige ende uavgjort, i tillegg til at Romania avgir poeng mot Spania og at Sverige taper for Færøyene.