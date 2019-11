Her går ekteparet inn på Kiwi – minutter senere kom den første telefonen til politiet

Sammen med ektemannen gjennom nesten 50 år, Lars Johan Hereid, dro hun på butikken tirsdag 19. februar.

Overvåkningsbildet fra Kiwi i Haugesund viser at de går inn klokken 16.14.

Samtidig gikk en psykotisk 49-åring rundt i nabolaget sitt utenfor Haugesund sentrum. Han oppsøkte naboens hus og truet han med en tohodet øks.

– Han dro opp døra, og da så jeg øksa, men jeg klarte å dra igjen døra, låse og ringe til politiet, forteller naboen, som sier at han opplevde hendelsen som svært skremmende.

Kort tid senere kom naboens datter hjem, men da hadde 49-åringen forsvunnet.

MISTET LIVET: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) hadde vært pensjonist i to måneder da hun ble drept. Foto: Privat

Han hadde stoppet en forbipasserende bil på veien utenfor boligfeltet. I den satt et ektepar som skulle på en visning som begynte klokken 16.30.

Konfrontasjon oppsto

Sjåføren av bilen sier at han frivillig ga 49-åringen skyss mot byen, men mannen hadde ingen formening om hvor han skulle gå av.

– Jeg tilbød meg å sette ham av ved Haugesund stadion, men det ville han ikke. Plutselig fikk han det for seg at han ville til kirkegården. Mannen sa at han ville dit for å grave seg ned, forteller sjåføren.

På et tidspunkt oppsto en konfrontasjon mellom sjåføren og passasjeren fordi sistnevnte ikke ønske å gå ut av bilen ved kirkegården.

PÅRØRENDE. Enkemann Lars Johan Hereid og sønnen Lars Johan Skeisvoll Hereid sammen med bistandsadvokat Benedicte Storhaug i Haugaland tingrett mandag morgen. (Foto: Kristian Myhre / TV 2)

– Han ville egentlig tilbake til der jeg plukket ham opp, men det var uaktuelt. Jeg sa at «turen er slutt, her skal du av!», og så dyttet jeg ham. Da fikk jeg øye på den tohodede øksa med en spiss på tuppen. Deretter gikk han inn på kirkegården, forteller sjåføren.

Tok ringene hennes

I løpet av bilturen var ekteparet Hereid ferdig med handleturen på Kiwi. Bjørg Marie Hereid gikk inn på Vår Frelsers Gravlund for å stelle en familiegrav. Med seg hadde hun familiens hund. Ektemannen dro videre til at annet ærend.

Sjåføren, som fraktet 49-åringen til kirkegården, fortsatte mot adressen der han skulle på visning. På veien dit møtte han flere politipatruljer som kjørte med blålys mot gravlunden.

I mellomtiden hadde 49-åringen angrepet Bjørg Marie Hereid med øks. Han slo henne åtte til ti ganger med øksa. Kvinnen ble påført så alvorlige hodeskader at hun døde senere samme kveld.

PÅGRIPELSEN: Her blir den 49 år gamle mannen arrestert av politiet kort tid etter drapet. Foto: Politiet

Kriminalteknikerne forteller at tiltalte deretter tok av avdødes hansker og tok av henne gifteringen og en alliansering. Gifteringen ble funnet på åstedet, mens han tok med seg den andre ringen. Denne ble overlevert til en fengselsbetjent.

Var psykotisk i 2017

Mandag begynte rettssaken mot den drapstiltalte 49-åringen. Han nekter straffskyld fordi han mener å ha vært psykotisk da drapet skjedde, men han benekter ikke å ha begått drapet. Tiltalte sier selv at han husker svært lite fra selve drapshandlingen.