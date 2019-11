Se situasjonen i vinduet øverst.

Son taklet Gomes, Everton-spilleren gikk i bakken, kolliderte med en Tottenham-spiller og han endte opp med brukket ankel i søndagens kamp. Gomes ble operert mandag.

Son var oppløst i tårer da han så omfanget av Gomes' skade. Kampens dommer Martin Atkinson hadde gjort klar det gule kortet, men skiftet til rødt da han så at sammenstøtet hadde ført til brudd.

TV-bildene fra Goodison Park viste imidlertid at Gomes pådro seg bruddet etter taklingen og før han kolliderte med Spurs-backen Serge Aurier.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sa etter kampen at Son ikke hadde til hensikt å skade Gomes og trodde at VAR ville bli brukt for å omgjøre utvisningen.

De ansvarlige i Premier League forklarte derimot dommerens avgjørelse slik: – Det røde kortet til Son var at hans handling gikk ut over sikkerheten til spilleren, og at skadesituasjonen oppsto på grunn av taklingen.

Son er automatisk suspendert i tre kamper etter det røde kortet.

Tidligere toppdommer Mark Clattenburg mener at Spurs har en dårlig sak.

«Son bør bruke suspensjonen på å reflektere over hendelsen, for han ble helt klart påvirket av den grusomme skaden til André Gomes. Son må huske at taklingen til syvende og sist satte sikkerheten til motspilleren i fare. Jeg vil bli overrasket om FA snur», skriver Clattenburg i sin spalte i Daily Mail.

(©NTB)