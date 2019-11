Skuespiller Keanu Reeves (55) dukker svært sjeldent opp på rød løper, og lever et liv godt tilbaketrukket fra rampelyset.

Mandag gjorde han et lite unntak, da han dukket opp på filmgallaen LACMA Art + Film Gala Presented By Gucci i Los Angeles.

Spekulerer i forhold

«Synd for oss alle, men Keanu Reeves er trolig opptatt,» spøker magasinet Vulture.

Reeves kom nemlig hånd i hånd med kunstneren Alexandra Grant (46), og de poserte tett i tett foran fotografene.

Siden 2011 har det gått rykter om at de to er et par, og dette skal være første gang de poserer sammen hånd i hånd.

Også Entertainment Tonight beskriver at de to smilte og lo sammen hele kvelden.

Poesibøker og forlag

Reeves samarbeidet med Grant i to poesibøker med samme navn, «Ode To Happiness and Shadows».

Alexandra stod for bokas visuelle utforming, og Keanu skapte poesien.

De to har også forlaget X Artists' Books sammen.

BUSINESS OG PLEASURE: Alexandra Grant og Keanu Reeves ankommer filmfestivalen lørdag. Foto: Presley Ann/AFP

Alexandra er utdannet ved prestisjetunge Swarthmore College, og er bosatt i Los Angeles. Hun skaper skulpturer, malerier, tegninger og videoer.

Hennes arbeid blir blant annet stilt ut i Los Angeles County Museum of Art (LACMA), hvor filmgallaen ble avholdt lørdag.

Keanu har tidligere blitt koblet til en rekke skuespillere, deriblant Sandra Bullock (55).