– Det var egentlig bare et kjapt innfall og veldig lite gjennomtenkt. Planen var å komme oss lite bort fra den planlagte ruten og finne et sted å ta fine bilder. Og da virket det jo som en ganske god ide å svinge av på denne grusveien som gikk oppover fjellsiden. Lite visste vi om hvor dårlig den idéen egentlig var, sier Benny Christensen.

Brooms egen bilekspert er nå i Hellas, på den aller første prøvekjøringen av nye Renault Captur. Og her har ikke alt gått etter planen, skjønner vi:

– Nei, problemet var at denne grusveien fort gikk over til noe jeg mest av alt vil beskrive som en traktorvei. Den var bratt, svingete og smal. Dessuten var det fryktelig langt ned på den ene siden og ingen tegn til kant eller autovern. Jeg og sidemannen skjønte snart at det ikke var noe alternativ å rygge. Og det var ikke mulig å snu. Da har man jo egentlig ikke annet valg enn å bare fortsette oppover, sier Benny.

Broom-Benny etter at alt har gått bra – og bilen er snudd i "riktig" retning igjen.

I skyggen av Zoe

– Skjønner! Og hva skjedde?

– Jo, da jeg begynte å tenke at dette virkelig var krise og at vi i verste fall måtte sette igjen bilen og gå nedover – tenk så pinlig! – kom vi endelig til et sted der veien var bittelitt bredere. Det var nå eller aldri. Så til tross for smal vei, løsgrus og et stup på den ene siden, klarte vi å lirke bilen fram og tilbake, helt til det var mulig å kjøre nedover igjen. Jeg skal love deg én ting: Dette gjør jeg ikke igjen!

Grunnen til at Benny er i Hellas ganske godt utenfor feriesesongen er altså at Renault nå kommer med andre generasjon av crossoveren Captur.

Første generasjon har vært en stor suksess. Det ruller også endel eksemplarer på norske veier, selv om Captur her har havnet litt i skyggen av den lille elbilen Zoe. Det er liksom den som har vært Renault de siste par-tre årene her hjemme.

Den greske veistandarden er ikke alltid like imponerende. Men så var det heller ikke meningen at vi skulle kjøre akkurat her...

Ladbar i mars/april

Men nye Captur kan nok komme til å snu litt på dette. Den kommer nemlig som ladbar hybrid. Altså en bil som bil som kan lades og kjøres på strøm, men som også har bensinmotor.

Nå er vi spent på å høre hva Benny mener om denne:

– Det skjønner jeg, men der kan jeg dessverre ikke svare noe som helst. Den ladbare utgaven ligger nemlig litt lenger fram i løypa. Her nede har jeg så langt kjørt en bensinvariant med 130 hestekrefter. Den fungerer helt greit, selv om det ikke hadde skadet med litt mer moment. Ut over det er bilen svært lettkjørt og komfortabel. Den norske importøren skal forresten ta inn både bensin og diesel i starten. Men det er nok den ladbare som vil ta mesteparten av salget, når den kommer i mars/april, sier Benny.

Renault Captur kommer i andre generasjon. Designet vil fortsatt skille seg ut i denne klassen.

Pakket den smart

Renault fikk mye skryt for designet på første Captur. Det har de tydeligvis tatt til seg, for mange designelementer er med over til den nye:

– Jeg synes den ser frisk og fin ut. Captur skiller seg fortsatt litt ut. Nå har den vokst 11 centimeter i lengden og Renault har pakket den smart. Plassen er faktisk overraskende god i forsetene. Baksetet har jeg ikke forsøkt meg på ennå, men det skal jeg snart gjøre.

– Dessuten har den fått en del nytt utstyr og assistentsystemer og bilen oppleves moderne. Den overrasker også med høy kvalitet på interiøret, til å være en bil i dette segmentet. Her nærmer vi oss premium, det hadde jeg ikke ventet i en kompakt bil fra Renault.

Det har skjedd mye med Captur-interiøret, slik ser det ut nå.

45 kilometer på strøm

Mange av kundene i dette segmentet ønsker seg en bil som skiller seg litt ut. Renault svarer på det ved å tilby mulighet for mye skreddersøm. Kontrastfarge på taket og flere ulike felgkombinasjoner gir til sammen hele 90 forskjellige oppsett her. Renault tilbyr også 18 ulike interiørkombinasjoner og de har åtte alternativer på interiørlys – bare for å nevne noe.

– Men til de som er spente på den ladbare utgaven, litt vet vi vel om den?

– Klart vi gjør! Her finner vi en 1,6-liters bensinmotor på 150 hestekrefter som jobber sammen med to elmotorer. Nye Captur hybrid skal klare inntil 45 kilometer på ren strøm, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Renault oppgir forresten også 65 kilometer på strøm, ved bykjøring. Det er tall som betyr at de aller fleste kjøperne vil kunne gjøre unna alt av «daglig» kjøring på strøm. Batteriet er for øvrig på 9 ,8 kWt. Her må man ofte litt bagasjeplass, under selve gulvet bakerst. Men det vil jeg tro er til å leve med, sier Benny.

Renault Captur er snart i Norge. For øvrig er det som står på skiltet til høyre temmelig gresk for oss...

Bare asfaltveier

– Men du: Nå må jeg komme meg videre!

– Å ja, venter det flere smale grusveier oppover greske fjellsider?

– Det kan jeg garantere at det ikke gjør! Heretter skal jeg holde meg til både den planlagte ruten, og til asfaltveier!

Benny kommer tilbake med full test av Captur når han er hjemme igjen.

