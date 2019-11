– Det er nesten surrealistisk å skulle spille her

Berge fikk journalistene til å bryte ut i latter. Se hva som skjedde over!

Liverpool er storfavoritter når de tar imot Genk tirsdag kveld. For gjestene skal Sander Berge spille en av hovedrollene.

– Det er nesten surrealistisk å stå her i dag og vite at jeg skal spille her med Genk. Man blir litt sånn: «Wow, det her er Anfield.» Man har hørt så mye om det, og her skjer miraklene. Nå tråkker jeg rundt her selv. Det blir stort å gå utpå her med unggutta våre, sier Berge til TV 2.

Ubeseirede Liverpool topper Premier League, men rødtrøyene har måttet se seg slått i Champions League. Det gir Berge håp.

– Liverpool er etter min mening verdens beste fotballag per dags dato. Men de har vært litt «så der» (i Champions League) med tap i Napoli, og så slapp de inn tre mål mot RB Salzburg, påpeker Asker-gutten.

Hjelp fra Haaland

21-åringen håper laget hans får en god opplevelse tirsdag.

– Når vi først er her på Anfield, kommer vi til å gå ut på banen og nyte kampen. Vi vil prøve å levere en god nok prestasjon til å ta med oss et relativt godt resultat, sier Berge.

Han har fått gode råd av landslagskompis Erling Braut Haaland i forkant av kampen.

– Jeg har snakket mye med Erling. Han scoret her, så det er absolutt muligheter. Vi får våge, tørre og ikke minst nyte. Vi kan ikke bare legge oss, være feige og gjemme oss bort, understreker han.

Trøkk fra tribunen

Berge forventer at hjemmesupporterne gir lyd fra seg.

– Det er nok et vilt trøkk på tribunen under kampen. Den tolvte mann har stor effekt her på Anfield, og det virker som det er en ekstremt stor fordel å spille her om man er i rød drakt. Det får vi bare bruke som motivasjon, det er jo kult å møte et lag som har supporterne bak seg.

Vil til Premier League

Berge mener mesterligaerfaringen han får er gull verdt.

– Det er ekstremt viktig å få denne erfaringen. Jeg har fått en lederrolle i laget, og får bygge mye erfaring med spill i Champions League, sier han.

Asker-gutten ser nytten av å spille mot verdensstjerner.

– Det er jo en stor erfaring å møte de aller beste. Man ser hvor viktig detaljene er i fotball, både som lag og individ, og hvor lista ligger på de aller, aller fremste. Det må man jo bare prøve å nyte hver kamp og utfordre de beste på fart, fysikk og i enkeltsituasjoner.