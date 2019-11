I en kamp der begge lagene trengte seier var det Odd som kunne juble for tre poeng og forsterket posisjon i medaljekampen og spill i Europa neste år.

Det sørget Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven for da han scoret to og fremprovoserte et selvmål i 3-2-seieren over Mjøndalen.

– Med tanke på at vi røk i semifinalen (NM-cupen) og går for sølv, så er det fryktelig viktig. Det er fortsatt tre kamper igjen, så er det opp til oss å ta hjem en medalje, sier Børven til Eurosport Norge.

Odd ligger fremdeles på tredjeplass, fire poeng over Rosenborg og tre poeng bak Bodø/Glimt på andreplass.

Mjøndalen ligger fremdeles på direkte nedrykk á poeng med tabelljumbo Ranheim.

Brun drømmestart

Mjøndalens Tonny Brochmann ga bortelaget ledelsen på Skagerak Arena og da var bruntrøyene over nedrykksstreken.

Men Odd har Eliteseriens toppscorer, Torgeir Børven, som satte utligningen med hode like før pause.

Etter hvilen scoret Vetle Dragsnes for Mjøndalen og hjemmelaget var i trøbbel igjen.

Super-Børven

Da hjelper det å ha Børven på laget. Med tolv minutter igjen skaffer Odd-spissen straffespark. Den satt han sikkert selv og kunne notere seg for sitt 20. Eliteserie-mål for sesongen.

Seks minutter senere var storscoreren involvert igjen foran mål. Espen Ruud banket inn et innlegg langs gresset og der kom Børven skliende. Ballen gikk via Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund og i mål. Børven fikk ikke notert seg for hat trick, men var svært delaktig i selvmålet som sikret 3-2-seieren til Odd.

Etter 27 kamper har Torgeir Børven scoret 20 av Odds 42 mål i Eliteserien denne sesongen.