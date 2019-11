En Stabæk-supporter ble fraktet til sykehus med brannskader etter blussingen under oppgjøret mellom Ranheim og Stabæk søndag.

I tillegg ble en Brann-supporter behandlet på stedet under kampen mot Vålerenga.

– Jeg kan bekrefte at det er supportere som har blitt skadet i forbindelse med bluss i Trondheim og på Intility i går. Jeg vet ikke noe mer om det eller hva som skjedde, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn til TV 2.

– Skal være trygt for alle

Han skulle gjerne vært slike hendelser foruten.

– Det er selvfølgelig kjedelig, derfor har vi fokus på sikkerhet, vi håper det skal være trygt for alle å reise på fotballkamp, sier han.

Stabæk-supporteren brant seg da han skulle legget et bluss i en sandbøtte, hever Bjørnar Posse Sandboe, styreleder i Stabæk Support, til VG.

– Han bagatelliserte det der og da, men vi sendte ham likevel på legevakten for å være sikre. I dag har han vært til ny sjekk her hjemme og han har fått beskjed om at det ikke er alvorlig, og han vil være helt fin igjen om to til tre uker, sier Sandboe.

– Ingen stor skade

Brann-supporteren ble behandlet på Intility Arena.

– Helseteamet på kamp var involvert. Det var ingen stor skade, sier arrangementsansvarlig i Vålerenga, Anita Alexandersen, til avisen.

Debatten har rast i Fotball-Norge etter oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga i forrige serierunde, der bluss ble kastet inn på banen.

I helgen ble det tent bluss på flere arenaer, noe TV 2s fotballekspert mener er en supporteraksjon.

– Dette er en klar beskjed om at supporterne i Norge veldig gjerne vil ha bluss, mener Jesper Mathisen.