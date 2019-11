Med Arbeiderpartiet på 22,6 og Høyre på 21,1 puster Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum nå de to store i nakken med 19,5.

Trygve Slagsvold Vedum liker ikke spørsmålet: «Kan Senterpartiet bli landets største parti?» og svarer at det er en god enkeltmåling. Faktisk er det den beste målingen for partiet siden før folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU i 1994. Det er kun det siste året før avstemningen at partiet har hatt målinger som har vist høyere oppslutning.

Henter 124 000 velgere

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av de som stemte Senterpartiet i 2017 sier de vil gjøre det igjen. Ingen andre partier har en høyere andel lojale velgere.

Målt netto overgang henter Senterpartiet nye velgere fra alle stortingspartier unntatt Rødt. Og de henter mange, denne gang skikkelig mange fra Arbeiderpartiet. Hele 123.000 flere enn det er som går motsatt vei. Også fra Frp henter Senterpartiet netto 58.000 og fra Høyre 33.000.

Samlet henter Senterpartiet nå 124.000 flere velgere fra partiene på venstresiden i politikken enn de mister tilbake. Samme tall for henting av velgere fra regjeringspartiene er 120.000.

Senterpartiet har klart høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene, men tallene viser at den er økende også i sentrale strøk av landet. På intervjuene som er gjort blant velgere nord for Dovre er partiet størst.

Oppslutningen er høyere blant menn enn kvinner. Partiet øker mest blant unge, men er fortsatt større blant de eldste velgerne. Partiet er i vekst. Spørsmålet er om toppen snart er nådd, eller om Senterpartiet kan bli størst i landet. Slagsvold Vedum svarer unnvikende både på denne og hva han gjør dersom hans parti blir større enn Høyre og Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet får 22,6 (- 0,7). Andelen lojale velgere er på 60 prosent, ned 6 fra oktober. Samtidig øker lekkasjen til Senterpartiet. 133.000 Ap-velgere fra stortingsvalget ville i dag ha stemt Sp. Partiet går tilbake blant kvinner og tilbakegangen er størst blant de spurte nord for Dovre.

Høyre får 21,1 (+ 0,9). Andelen lojale velgere fra stortingsvalget er på 67. Partiet mister færre tidligere velgere til Ap, men flere til Sp. Høyres oppslutning øker blant unge. Partiet går frem i alle landsdeler sør for Dovre.

Fremskrittspartiet får 9,2 (+ 0,2). Andelen lojale velgere er på 69 prosent. Partiets to største problemer at 58.000 tidligere velgere går til Senterpartiet og 43.000 til Høyre. Oppslutningen er dobbelt så høy blant menn som kvinner.