Norsk politi: Vi har ikke klart å prioritere saken

Nekter straffskyld

Den tiltalte nordmannen har gjentatte ganger avvist TV 2s forespørsler om å stille til intervju.

I en e-post skriver han at etterforskningen bygger på en rekke falske anklager som en gruppe personer har rettet imot ham.

Han skriver at han har en lang rekke fornøyde samarbeidspartnere gjennom en periode på 15 år i Brasil.

Samtidig erkjenner han at noen av boligprosjektene han er involvert i, har blitt rammet av forsinkelser av ulike grunner.

«I mange tilfeller løses dette direkte med kunden i en forhandling eller i retten om man ikke lykkes i å oppnå enighet. Men dette har ingenting med straffbare forhold å gjøre», skriver han.

Kan ta flere år

Statsadvokat de Oliveira Silva ønsker ikke å forskuttere rettsprosessen, men sier at strafferammen for lovbruddene som 45-åringen er tiltalt for, er mellom ett og fem års fengsel per fornærmet i saken.

– I denne saken er det imidlertid flere fornærmede, så da kan man jo regne på det. Den øvelsen har ikke jeg gjort, sier han.

Det er imidlertid ventet å ta flere år før saken får et punktum i det brasilianske rettssystemet.

Nordmannen fikk nylig sitt utreiseforbud opphevet, men med trenge restriksjoner. Han må betale omkring 200.000 kroner for å få tilbake passet sitt, og han kan ikke forlate Brasil i mer enn åtte dager i strekk.

På e-post skriver han at han er innstilt på å møte i retten dersom det blir nødvendig.

«Vi har ingen planer om å gi oss i Brasil og ser frem til at saken blir belyst slik at vi får forsvart oss mot og tilbakevist anklagene. Jeg har hatt fast tilhold i Brasil gjennom 15 år. Jeg er utdannet eiendomsmegler i Brasil, er gift, far til to jenter på 9 og 13 år, og har det meste av mitt profesjonelle og sosiale nettverk her nede», skriver han.