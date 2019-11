Tore Sagen har fått mye kritikk etter sine utspill i en episode av radioprogrammet «Radioresepsjonen».

Sagen sammenlignet blant annet mørkhudede med aper og brukte ordet "neger" gjentatte ganger. Innslaget var ment humoristisk, men har i ettertid fått svært mye kritikk.

En av de som var raskt ute med å kritisere Sagen var komiker Jonis Josef.

Mandag slapp han en episode av sin podkast "Juicy" der Sagen var gjest. De snakket om det kontroversielle innslaget og hva som var greit å tulle med.

– Mange mener at jeg ikke burde invitere Tore til podkasten, sier Josef innledningsvis.

Angrer på bruken av N-ordet

Tore Sagen innrømmer til Josef at han er enig i at innslaget var i grenseland mellom hva som var greit og ikke. Videre sier Sagen at han forstår hvorfor folk har reagert.

– Jeg kan ikke forstå hvordan det er å være svart og vokse opp i Norge, men jeg kan forstå at dette er noe folk reagerer på, sier Sagen.

Selv mener han derimot at innslaget ikke er for grovt til å sendes. Han synes tvert i mot at ideen til innslaget var god, men dette er Jonis Josef helt uenig i.

KRITIKK: Sagen har fått mye kritikk for innslaget. Foto: Vidar Ruud

Josef mener at når Tore Sagen bruker det ordet og den typen språk for å lage et humoristisk innslag er han med på å legitimere bruken av ordet. Dette er noe Sagen sier at han i større grad har innsett etter at radioinnslaget ble publisert.

– Det er ikke akseptabelt å bruke N-ordet på noen som helst måte og det var ikke jeg klar over, sier Sagen.

Vil ikke si unnskyld

Selv om Sagen tar selvkritikk på bruken av ordet "neger" og det støtende innholdet vil han fortsatt ikke si unnskyld for det han sa.

– Jeg har ikke unnskyldt dette fordi jeg mener at hensikten min med innlegget trumfer de reaksjonene det har fått, sier Sagen.

Sagen sier at et av de største problemene med innslaget er at mange ikke forstod konteksten.

Klipp av Tore Sagen som kom med rasistiske utspill ble delt mye på sosiale medier i dagene etter at episoden ble publisert. I mange av disse klippene var det ikke tydelig at dette var et humor innslag, ikke Sagens ekte meninger.

I ettertid har Sagen prøvd å gjøre det tydelig på sin Instagram og Twitter profil at han ikke er en rasist, men han er redd for at mange ikke ser dette.

– Det jeg tenker mest på er at når jeg handler på Tøyen-senteret så tror sikker alle der at jeg er rasist. Det er det som irriterer meg mest, for de kommer kanskje aldri til å få vite at det ikke er sant, sier Sagen.

Til de som skulle være i tvil: jeg er ikke rasist. Jeg synes rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er noe av det flaueste som finnes. — Tore Sagen (@ToreSagen) October 31, 2019

Radioinnslaget er nå slettet fra NRK sine sider, noe Sagen forteller at var hans forslag. Selv om han ikke mener at innslaget gikk over streken, har Sagen planer om å unngå å tulle med rase i fremtiden.

– Jeg kommer aldri til å gjøre dette igjen, jeg er traumatisert. Jeg kan aldri røre rase igjen, sier Sagen.