I starten av november hadde riksadvokat Jørn Maurud sin første dag på jobben.

– Det er klart det er en spesiell jobb og jeg har både kjent på ærefrykt og spenning, men jeg tror dette blir veldig bra, sier han til TV 2.

Hans forgjenger Tor Aksel Busch satt 22 år i jobben. Nå har 59-åringen fra Grefsen i Oslo overtatt embedet som påtalemyndigheten i Norge sin øverste leder.

Inhabil

Men den nye jobben startet med at Maurud måtte melde seg inhabil i NAV-skandalen. For det er Riksadvokaten som skal fremme straffesakene der minst 36 personer er uskyldig dømt til fengsel for trygdebedrageri for gjenopptakelse.

Maurud er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), som var den statsråden som la frem EU-forordningen i 2012.

– Det var ikke sånn jeg skulle ønske det hadde startet for meg. Så starten ble veldig preget av det, men det er er ikke noe kjeltringaktig i det å være inhabil. Det viktigste er at de avgjørelsene som kommer har man tillit til og at de ikke kan stilles spørsmål ved, sier Maurud.

– Det blir mye ekstra rundt en habilitetssak, men det viktige er at dette blir gjort ordentlig. Jeg skal ikke jobbe med de sakene, sier Maurud.

– Er det for tette bånd i Norge?

– Nei, men vi er et lite land. Mange jeg studerte med bekler jo roller og er folk jeg har kontakt med, så slike situasjoner vil oppstå innimellom. For jurister er dette ganske dagligdags, men jeg skulle gjerne ha sett det ikke var sånn, men det kan man ikke noe for, sier Maurud.

NY JOBB: Den ny riksadvokaten Jørn Maurud. Foto: TV 2

Glemmer ikke

Hvert år kommer Riksadvokaten med noen satsningsområder. Maurud mener effektivitet og kvalitet i behandlingen og etterforskningen av straffesaker er særlig viktig.

– Vi må ha tempo og få sakene i gjennom, samtidig som vi må prioritere, det er helt åpenbart. Forsvinningssaken på Lørenskog og alvorlige overgrepssaker er eksempel på noen saker som er viktige samtidig som vi må gå inn i mindre saker som angår det som er plagsomt og skadelig for folk flest. Den balansegangen er vanskelig å håndtere og politiet står i det hver eneste dag.

Maurud har vært statsadvokat i mange år og husker særlig en sak som gjorde inntrykk.

– Jeg har glemt veldig mye, kanskje heldigvis. Men de sakene som har gjort størst inntrykk på meg er de sakene der jeg kjenner noe igjen fra mitt eget liv. Situasjoner eller personer som får meg til å tenke, det kunne vært noen av mine, andre jeg er glad i, sier han.

En sak der en to år gammel gutt ble drept på slutten av 90-tallet sitter fremdeles i hos den erfarne juristen.

– Det var en sak som var utrolig trist. Og jeg husker bildene så godt fordi offeret var like gammel som min yngste sønn og han hadde akkurat samme type pyjamas og samme leker som min gutt. Det er en av de sakene jeg ikke glemmer, sier Maurud.