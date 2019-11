Legendene ga Bendtner sigarett-sjokk: – Jeg kunne ikke tro mine egne øyne

I selvbiografien «Begge sider», som slippes tirsdag, forteller Nicklas Bendtner (31) om de mange opp- og nedturene som har preget karrièren hans.

Blant annet forteller han om hvordan han fikk hakeslepp da han tok turen inn i Juventus-garderoben for første gang, etter å ha ankommet Serie A-giganten på lån fra Arsenal i 2012.

Like etter frokosten gikk han inn i det aller helligste, der han umiddelbart kjente en eim av tobakksrøyk.

– «Hvor kommer det fra,» spør jeg. «Det er bare gutta,» svarer Paul Pogba og nikker i retning av toalettene. Jeg stikker hodet rundt hjørnet. Dér, under et åpent vindu, står ti av våre spillere. De puffer løs. Flere av dem har tatt med seg en kopp espresso. Jeg kan ikke tro mine egne øyne. I England er røyking uglesett, men her gjør halve troppen det. Og det er de store navnene: Pirlo, Buffon, Vidal, Marchisio, Storari og så videre. «Kom her, Nicklas, ta en sigarett» sier Pirlo. Enda et tilbud det er vanskelig å takke nei til, forteller 31-åringen.

Ble røyker på grunn av superstjernene

I boken hevder Bendtner at Gianluigi Buffon, på den tiden 34 år gammel, står så godt at han aldri har sett noe lignende. Men han røyker like fullt på feltet.

– I noen pauser kan med se Gigi, som han stort sett kalles, nyte en kopp espresso og en filterløs røyk inne mellom stengene. Det høres nok alt, alt for tilbakelent ut, men ta ikke feil: Så snart det er alvor, er det alvor. Så snart vi skrår inn over gresset om formiddagen, er han fokusert som få. Ikke ubehagelig, bare konsentrert, beskriver Bendtner.

Buffon og midtbaneeleganten Andrea Pirlo endrer måten han tenker på - og gir dansken en dårlig uvane.

– Det er mestere som han og Pirlo som gir meg et nytt syn på tilværelsen som fotballspiller. At man kan kombinere det gode livet og de store ambisjonene. At det ene ikke utelukker det andre. Morsomt nok er det også på grunn av dem at jeg begynner å røyke. Ikke mange sigaretter, kanskje fire-fem stykker om dagen.

Bendtner koste seg med moderate mengder sigaretter og store mengder espresso. Og på sett og vis hadde det en positiv innvirkning, hevder han.

– Når man har det så hyggelig, behøver man ikke den samme mengden fest. Så jeg fester langt mindre. Av og til kjører Pogba og jeg til Milano og går på nattklubb, men han drikker slettes ikke, han danser som en gal i stedet, og det legger også en demper på mitt eget inntak.

– Hvis det foregår noe ulovlig ...

Dansken beskriver også hvordan han opplevde at Juvents lå milevis foran de engelske lagene på den tiden.