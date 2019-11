Volkswagen er verdens største bilprodusent. De har også en veldig klar ambisjon om å bli verdens største på elbiler. Og nå er den store offensiven i gang.

I dag rullet nemlig den første elbilen ut fra fabrikken deres i Zwickau. Den markerer starten på den største elektrifiseringsoffensiven i verden.

Volkswagen er den første volumprodusenten som bygger om en hel fabrikk fra forbrenningsdrivlinjer, til å produsere elbiler. Den trinnvise ombyggingen startet i 2018, og vil bli fullført i 2021. Da er Zwickau-fabrikken bygget om til å bli den største og mest effektive elbilfabrikken i Europa.

Innen 2028 skal Volkswagen lansere ikke mindre enn 70 modeller, basert på den nye og elektriske plattformen kalt MEB. Først ut av disse: Nye ID.3 som kommer til Norge neste år.

Angela Merkel var med, bilindustrien er svært viktig for tysk økonomi.

Sammenligner med Boble og Golf

Den første ID.3-bilen rullet av båndet like over klokken 12 i dag. Med rundt 1.700 roboter, førerløse transportsystemer og helautomatiske produksjonsprosesser, skal Zwickau vise vei for fremtidsrettet volumproduksjon av elektriske biler.

Samtidig vil produksjonen av den klassiske Golf stasjonsvogn fortsette til midten av 2020. Da vil også den andre produksjonslinjen bli omstilt til elbilproduksjon, og settes i drift i samme år. Det siste utbyggingstrinnet er i 2021: Da vil Zwickau-teamet kunne bygge opptil 330.000 helelektriske biler per år.

– Produksjonsstarten av ID.3 åpner en ny æra for Volkswagen, sammenlignbar med den første Bobla og den første Golfen. Zwickau vil bli den ledende fabrikken for den nye tiden i bilindustrien. Vi initierer derfor et systemskifte i bilindustrien som vil slå ut i full blomst i de kommende tiårene, sier Thomas Ulbrich, styremedlem i Volkswagen med ansvar for e-mobilitet.

Her er man i gang med de aller første eksemplarene av VW ID.3. Foto: Scanpix

Åtte elektriske fabrikker

ID.3 er den første bilen fra Volkswagen som fra grunnen av er utviklet for å være karbonnøytral, gjennom hele produksjonen og livsløpet. All elektrisk kraft til fabrikken i Zwickau kommer fra fornybare kilder.

I tillegg har fabrikken et avansert kraftvarmeverk med varmegjenvinning. Bygninger og produksjonsutstyr optimeres for energieffektivitet, noe som reduserer både det elektriske effektbehovet og behovet for oppvarming.

Produksjonsstarten i Zwickau markerer starten på Volkswagens transformasjon til e-mobilitet. I fremtiden vil Volkswagen bygge elektriske biler ved åtte MEB-fabrikker over hele verden: I Europa, Asia og Nord-Amerika. Sammen vil disse fabrikkene utgjøre verdens største produksjonsnettverk for elektriske biler.

ID.3 er første nye elbil fra VW, den får snart følge av mange flere.

Til Norge neste år

Importøren forventer at ID.3 skal bli Norges mest solgte bil i 2020. Ut fra interessen på forhånd og den posisjonen elbilene har i Norge, ventes et salg på 10.000 biler å være svært realistisk. Det kan godt også bli mer.

Den norske importøren starter med en spesialmodell, kalt ID.3 1ST. Utleveringene av denne starter i midten av 2020. Spesialmodellen leveres med et batteri med 58 kWt nettokapasitet (62kWt brutto) og med en estimert rekkevidde på inntil 420 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-testsyklusen.

Slik ser ID.3 ut innvendig, VW har gått for et svært minimalistisk interiør.

Tre utstyrsversjoner

VW opplyser at ID.3-familiens modeller på et senere tidspunkt kan konfigureres med ulike batteristørrelser, med en rekkevidde fra 330 til 550 kilometer.

Bilen er ferdig spesifisert i tre ulike utstyrsversjoner, skreddersydd for det norske markedet. Alle utstyrsversjonene er det VW selv betegner som "riktig utstyrte" modeller.

ID.3 Plus får i tillegg IQ Light (oppgraderte LED-lys), samt to-farget eksteriør og andre interiørdetaljer. For ID.3 Max følger panorama soltak og innovative løsninger som head-up display med.

