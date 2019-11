Ville trekke seg da datteren kom på landslaget, men én ting satte en stopper for det

– Thorir som følger henne opp tett

Mia Hermansson-Högdahl er klar på at de har funnet en god rutine på mor-datter-situasjonen.

– Først er jeg veldig glad på hennes vegne, det er jo en drøm som går i oppfyllelse for henne. Som mamma er jeg jo det, som trener må jeg være så faglige som jeg kan i forhold til det å være en del av et trenerteam som er i et mesterskap med min datter. Jeg mener vi har funnet en god modell, jeg har lite med Moa å gjøre under mesterskapet, det er Thorir som følger henne opp tett og på samling forholder hun seg til Thorir og Mats Olsson (assistent) i dette tilfellet.

– Hun er jo tatt ut på grunn av sine kvaliteter som spiller, ikke fordi hun er min datter. Jeg tror faktisk det er tøffere å bli tatt ut da, sier Mia Hermansson-Högdahl.

Tror Norge kan kjempe om medalje

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror Norge kan ta seg til semifinale med maks flyt.

– Du har sagt du tror at denne troppen, med åtte ute, at med maksimal flyt, så kan de ta medalje, det står du på etter det du har sett her?

– Ja, det står jeg på. Troppen er så å si som vi trodde på forhånd. Det kommer til å bli tøft, mye bredde er borte, mye verdenklassespillere er borte, en Katrine Lunde, Nora Mørk, Veronica Kristiansen er borte, altså spillere som er helt der oppe er borte. De som skulle avløse dem er skadet, mye av bredden er borte, men det er mange unge sultne spillere, sier Svele.

– Det jeg er mest bekymret for er hvor mye Thorir Hergeirsson kan hvile Stine Bredal Oftedal før det drar seg til. For belastningen hennes må vektes dette mesterskapet, da får vi håpe at noen andre kan være inne å avlaste henne slik at vi ikke må bruke henne hele tiden. For hun trenger vi når det virkelig drar seg til, mener han.

– Er Norge ikke lenger en gullkandidat, men en «outsider»?

– Jeg synes Norge er en kandidat til å spille semifinale med maks flyt, og da spiller man om medalje. Som Hans Trygve Kristiansen alltid sa: «gull er også en medalje», men det blir vanskelig å vinne gullmedaljen det tror jeg. Kommer vi til en semifinale med dette laget her så skal vi være veldig fornøyde, mener TV 2s håndballekspert.

Hele VM-troppen:

Venstre kant: Camilla Herrem (Sola HK) og Sanna Solberg-Isaksen (Team Esbjerg).

Venstre bakspiller: Emilie Hegh Arntzen (Våg Håndball Elite) og Helene Gigstad Fauske (Herning-Ikast Håndbold), Ingvild Bakkerud (Odense)

Midtback: Stine Bredal Oftedal (Gyøri Audi ETO) og Marta Tomac (Våg Håndball Elite).

Høyre bakspiller: Silje Waade (Våg Håndball Elite) og Stine Skogrand (Herning-Ikast), Moa Högdahl (Viborg)

Høyre kant: Malin Aune (Våg Håndball Elite) og Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg).

Linje: Heidi Løke (Våg Håndball Elite) og Kari Brattset Dale (Gyøri Audi ETO)

Målvakter: Silje Solberg (Siófok KC) og Andrea Austmo Pedersen (Våg Håndball Elite).

Reserver: Emily Sando, Kristine Breistøl, Tonje Enkerud