Slik fant de moren til container-babyen

Mandag kunne TV 2-programmet Åsted Norge avsløre at de har løst en av 90-tallets store mysterier. 29 år etter at to politimenn fant en baby i en pose i en container på Bjølsen i Oslo, har de sporet opp hvem som la hun der.

– Det er en veldig god følelse. Tilfredsstillende. Jeg har hatt mye vondt i magen mens jeg har jobbet med denne saken, forteller journalist Kristian Ervik.

Ble tipset

I februar fikk Åsted Norge-redaksjonen et tips. En jente skrev om en venninne som ble funnet i en container som nyfødt, og som ønsket å finne ut hvorfor.

– Det var en sinnssyk historie, så vi måtte sjekke om det stemte, sier Ervik.

De lette i nyhetsarkiver, og så at dette var en stor nyhetssak i 1990.

Så begynte de jobben med å få tak i Ingrid. Politiet kjente ikke til Ingrid sin identitet etter at hun ble adoptert bort. Ervik og Nørve fant Ingrid, og hadde lange samtaler om hvordan de skulle løse det. Tidlig bestemte de seg for å prøve myHeritage, den største slekts- og DNA-databasen i Norden.

Slektsforskning

Det var mange lange kvelder der de tegnet slektstreet. De leste kirkebøker for å finne ut når folk var døpt, og lette etter foreldrenavn. Etterhvert fikk de hjelp av en slektsforsker, David Widerberg Howden fra Norsk slektshistorisk forening.

– Jeg har lært veldig mye om slektsforskning mens jeg har jobbet med dette, sier Ervik med et smil.

Ifølge Ervik var den videre gravingen ingen enkel jobb. Politiets dokumenter fra 1990 var mangelfulle. Men de fattet tidlig interesse for et navn. Denne kvinnen hadde hatt en merkelig forklaring under avhøret, så de 29 år etterpå.

– Hun hadde gått inn i en sjokktilstand, og løyet til politiet. Man kan forstå det av det presset hun ble utsatt for, hun ante jo ikke at hun var gravid, sier Ervik.

Når de oppdaget at kvinnen var helt lik Ingrid, var de nesten helt sikre.

– Vi ble veldig oppspilte. Vi fikk en kickstart, sier Ervik.

Trå forsiktig

Ervik forteller at å jobbe med denne saken har vært veldig utfordrende til tider. Vanskeligst var den siste fasen. De hadde fått bekreftet at denne kvinnen som ble avhørt i 1990, var moren. Men de måtte trå svært forsiktig.

– Det etiske har vært det vanskeligste. Vi gikk mange runder på hvordan vi skulle tilnærme oss denne «teoretiske» moren, forklarer Ervik.

– Vi gikk gjennom alle mulige scenarier. Vi ante ikke hva som ville møte oss. Kunne vi ødelegge en ny familie? fortsetter han.