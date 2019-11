Fryktet for sønnen i årevis – i dag fulgte faren ham til retten som drapsmann

– Min oppgave er å vurdere om han er skyldig i det han tiltalt for i denne saken og vurdere om det er grunnlag for overføring til tvungen psykisk helsevern.

Åmlid sier at han ikke kan svare for hvilke vurderinger som er gjort av tiltalte tidligere. Han mener det blir «spekulasjoner om vi snakker om hva og hvis».

Statsadvokaten sier samtidig at han har forståelse for at de pårørende føler at drapet kunne ha vært unngått.

Redd det vil skje igjen

Avdødes sønn, Lars Johan Skeisvoll Hereid, har forut for rettssaken stilt spørsmål ved hvordan dette kunne skje. Mandag var en vanskelig dag i rettssalen.

– Det er tungt å være her i dag, for det kommer frem mange opplysninger, men det er ikke i dag det viktigste skjer. Det interessante for oss er å sørge for at dette ikke skjer igjen. Jeg er opptatt av at vi løfter blikket for å se til at ingen andre opplever det samme, sier han.

PÅRØRENDE. Enkemann Lars Johan Hereid og sønnen Lars Johan Skeisvoll Hereid sammen med bistandsadvokat Benedicte Storhaug i Haugaland tingrett mandag morgen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hereid er opptatt å belyse hvilke beslutninger som ble tatt i forkant av drapet og i hvilken grad samfunnsvernet er tilstrekkelig ivaretatt.

– Det er helt åpenbart at dette kunne vært unngått, og jeg er redd for at det vil skje igjen, sier han.