Søndag tapte Brann borte mot Vålerenga, i en kamp som huskes best for blussbråk. Brann står nå med syv kamper på rad uten seier, og trener Lars Arne Nilsen innrømmer at det har gått trått.

– Det er litt tungt å være trener om dagen. Det har vært en litt slitsom sesong der vi ikke har fått det helt til. Vi er vanskelige å slå, men evner ikke å skape nok sjanser og å score nok mål til å vinne særlig mange kamper.

Sliter offensivt

Nilsen vil ikke legge skylden på spillerne.

– Gutta har stått på med de utfordringene vi har hatt. De har virkelig kjempet skikkelig, men vi er ikke fornøyde, sier 55-åringen.

Brann-treneren erkjenner at laget sliter offensivt.

– Vi har ikke fått til det som er vanskelig i fotball, det etablerte spillet der du kan spille ut en motstander som ligger lavt. Det har vi ikke håndtert.

55-åringen mener han ikke har fått laget til å fungere slik han ønsker.

– Vi har skiftet mye på laget, og ikke fått satt de relasjonene som skal til for å bryte ned et etablert forsvar. Det tar litt tid, så det kommer sannsynligvis til å bli vanskelig å få se superfotball på Brann stadion dette året.

Selv om alt ikke har gått på skinner for Brann denne sesongen, tar Nilsen med seg noe positivt fra spillet.

– Fundamentet i laget er bra, og vi har vært gode defensivt. Vi er det laget som har sluppet inn færrest mål i Eliteserien.

Ser frem mot neste sesong

Det har vært mange kritiske røster etter en skuffende Brann-sesong. Nilsen skjønner at det kommer spørsmål rundt hans egen fremtid i klubben.

– Når vi ikke leverer, ligger som vi gjør i Eliteserien og ikke spiller god nok fotball, vil det alltid bli stilt spørsmål om de som har ansvaret, og det er meg. Da tror jeg gutta, trenerteamet, administrasjonen, klubben og ledelsen ser hva som har blitt gjort, og at vi er ekstremt motivert til å gjenreise kjerringa og virkelig få sving på laget inn mot neste år.

Nilsen mener det er små justeringer som skal til for at spillet skal sitte.

– Det er lite som skal til for at vi klarer det. Men vi trenger nok litt tid. Vi trenger vinteren til å få satt et lag. Angrep mot etablert lag er det viktigste for å ha et virkelig godt lag.

Nå er blikket til Brann-treneren rettet mot neste sesong.

– Vi er ekstremt motiverte for å komme i gang med en ny sesong. Vi skal trene skikkelig, få satt et lag og bli god på det som er artig i fotball - angrep mot etablert forsvar.

Brann møter tøff motstand i Odd, Strømsgodset og Viking de siste tre seriekampene for sesongen, og Nilsen ønsker at klubben avslutter sesongen med stil.

– Det er viktig at vi fullfører på en skikkelig måte, og det skal vi gjøre.