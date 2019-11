Ranet av Joakim (19) var ikke nok – et drøyt år senere ble 49-åringen drapsmann

I februar i år gikk en 49 år gammel mann inn på en kirkegård i Haugesund. Han hadde med seg en tohodet øks med et langt skaft.

Inne på kirkegården møtte han på en helt tilfeldig kvinne. 67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid skulle stelle en familiegrav da hun ble angrepet med øksa.

Pensjonisten ble slått mellom åtte og ti ganger mot hodet.

På sykehuset tok de bilder av kvinnens hode for å få oversikt over skadeomfanget. Legene skjønte at de ikke kunne gjøre noe for å redde livet hennes. Den påfølgende kvelden døde Hereid.

Ble utsatt for ran

Den tiltalte 49-åringen er straffedømt mer enn 20 ganger. Høsten 2017, et drøyt år før drapet, var han siktet for blant annet voldtekt og ran.

Voldtektssiktelsen ble henlagt på bevisets stilling, mens ranssaken ble henlagt fordi det var tvil om 49-åringens tilregnelighet.

Ifølge hans forsvarer, Erik Lea, ble det konkludert med at den tiltalte mannen var psykotisk allerede i november 2017.

MISTET LIVET: Bjørg Marie Skeisvoll Hareid ble drept på kirkegården i Haugesund. Foto: Privat

– Jeg er overrasket over at det ble henlagt. Man kunne valgt å ta ut tiltale, og da tror jeg at de hadde fått ham dømt til tvungen psykisk helsevern, sier Lea.

Det var 19 år gamle Joakim Tønnessen som ble utsatt for ranet. Sommeren 2017, da han var 17 år gammel, hadde han nettopp fått førerkort på lett motorsykkel. Den 22. juni skulle han og kompisene på hyttetur.

Da han kjørte forbi boligen til den drapstiltalte, opplevde han å bli truet og ranet. Det begynte med at han fikk en stein i armen, hvorpå han stoppet, ble overfalt og ranet. 49-åringen stakk av med sykkelen hans.

– Det gikk rundt seks måneder, og så fikk jeg et brev i posten som fortalte meg at saken var henlagt. Det skal ikke være sånn, sier Tønnesen.

– Visste han var farlig

Han opplevde hendelsen som svært truende og ubehagelig. Han reagerer på at ingen stoppet mannen før han begikk drapet i februar.

– Politiet og rettsvesenet visste jo at han var farlig. De må ha skjønt at det var stor sannsynlighet for at det ville skje noe. Hvis han hadde vært inne og fått hjelp, så hadde aldri dette skjedd.

Også den draptiltaltes far mener at dette kunne vært unngått dersom sønnen fikk tilstrekkelig hjelp.

FULGTE SAKEN: Faren til den drapstiltalte mannen hørte på sønnens forklaring i Haugaland tingrett. Foto: Magnus Wathne

– Hvis de hadde tatt ham inn til avvenning i stedet for å låse han inn på ei celle, for så å slippe ham ut igjen, så kunne dette vært annerledes. Hadde de gitt ham behandling, så hadde situasjonen vært annerledes i dag, mener han.