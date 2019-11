I noen faser av livet er plass kanskje den aller største luksusen du kan ha i en bil. Ja, kjøreegenskaper, stor motor og mye utstyr er naturligvis viktig. Men det hjelper ikke så mye hvis du ikke får med deg det du trenger på tur.

Har du mer enn tre unger, eller "dine og mine" som i sum blir mer enn tre? Da sliter du med de aller fleste biler.

Vanlig stasjonsvogn? Niks. Flerbruksbil? Ja, det hjelper for å kunne få med passasjerene. Men til gjengjeld er det som regel fint lite plass til bagasje.

Da står vi igjen med én biltype: De varebilbaserte personbilene med mye plass og mange seter. Det er egentlig bare som duger hvis du skal ha med deg både mange passasjerer og mye bagasje på én gang.

Mercedes V-klasse har vært med oss i mange år og dekket disse behovene. Den er også kjent som det mest eksklusive og personbilifiserte (hvis det er ett ord?) medlemmet i denne klassen.

V-klasse er basert på varebilen Vito. Den kom i helt ny utgave tilbake i 2014. Nå har den fått en oppgradering og vi har testet:

Hva er nytt?

Mercedes har ikke gjort det store sprellene her: Det handler om endel endringer i fronten, der støtfanger og luftinntak har fått nytt design. Innvendig er det også finpuss, på et interiør som allerede ligger mange hakk over de fleste sammenlignbare konkurrentene.

Seter mot hverandre og bord i midten. Det er en av mulighetene her.

Mye nytt utstyr er også tilgjengelig. Her følger Mercedes trenden vi ser på alle modellene deres: Det spiller ikke noen rolle hvilken Mercedes du velger, du kan uansett spekke den opp med det aller meste. Ett eksempel: Nå kan du få massasje også i baksetene i V-klasse.

Mer sikkerhetsutstyr står også på programmet. Active Brake Assist er på plass, det er gull verdt for å avverge kollisjoner. Highbeam Assist Plus betyr svært gode langlys som blender seg selv ned.

På motorfronten snakker vi ny 2-liters dieselmotor. I testbilen yter den ikke mindre enn 239 hestekrefter. Ny girkasse er også på plass. 9G-Tronic har som navnet antyder ni gir.

Bakfra er det ikke vanskelig å se at dette egentlig er en varebil.

Hva er styrker og svakheter her?

Noen av bilene i denne klassen faller gjennom interiørmessig, sammenlignet med personbiler. Det blir veldig opplagt at de egentlig er bygget som varebiler. Det gjelder ikke V-klasse. Her er det moderne og elegant dashbord, med eksklusivt materialvalg.

Mer viktig for de fleste kjøperne er det nok likevel at plassen er svært god. Testbilen vår har sju separate seter, i tre rader, to pluss to pluss tre. Her finnes det flere konfigurasjoner, du kan få opp til åtte seter, da er det to pluss tre pluss tre.

To kapteinstoler i midtre rekke. Her er det godt å sitte!

Du kan justere ryggvinkelen, eller du kan vippe ryggen helt fram og lage bord. Setene i midten kan også snus, slik at man sitter mot hverandre. Her er det også et eget nedfellbart bord, det sklir også på en skinne og kan justeres dit man vil ha det. Kjempesmart, og naturligvis en drøm for unger!

Apropos: Mine to som er 9 og 10 år gamle, falt pladask for bilen. Å sitte høyt, i eget sete med massevis av plass rundt seg er luksus også for dem.

Brukt som sjuseter er ikke bagasjerommet gigantisk, her gjelder det å stable i høyden. Da får du med deg MYE. Setene kan flyttes og tas ut, men de kan ikke felles ned i gulvet som på en flerbruksbil. Så langt har ikke Mercedes gått i ombyggingen til personbil.

Kjørekomforten er svært god. På langtur tenker du ikke over at dette egentlig er en varebil. I stedet nyter du å sitte høyt over det meste av den øvrige trafikken. Men i byen og på småkjøring, merkes det bedre. Først og fremst ved at bilen er stor og lang. Men også fartsdumper viser at Mercedes tross alt ikke kan trylle, de heller.

Motor og girkasse passer bilen perfekt. V-klasse gjør unna 0-100 km/t på 7,9 sekunder! Da snakker vi ikke akkurat treg varebil! Girkassen er silkemyk og bidrar til luksusfølelsen.

De aller fleste eksemplarene går på grønne skilter, men noen tar seg også råd til å kjøpe denne bilen som personbil.

Hva koster den?

Barnefamilier med stort plassbehov er dessverre ikke så ofte de som har mulighet til å bruke mest penger på bil. Og prisen på V-klasse setter nok en effektiv stopper for kjøp. Her kommer du nemlig ikke veldig langt med barnetrygden.

Testbilen kommer på friske 1.329.945,-. Ja, over 1,3 millioner! Trøsten? Du kan få V-klasse med mindre motor til 868.042 kroner. Hvis det er noen trøst..?

Med denne prisen, blir den nok utilgjengelig for de aller, aller fleste familier med små barn. Men de som har mulighet, får en bil mange kan misunne dem. De fleste eksemplarene havner nok heller hos de som driver transporttjenester i den mer eksklusive enden av skalaen. Og om noen år er nok bruktbilprisen langt mer oppnåelig for mange.

Påkostet interiør, med veldig fin materialkvalitet.

Hvem er konkurrentene?

Ford Tourneo Custom er også basert på en velvoksen varebil. Her får du inntil ni seter, men ikke like fleksible interiørløsninger som på V-klasse. Interiøret er også langt mindre eksklusivt og støynivået høyere. Til gjengjeld er prisen en god del lavere, regn med rundt 850.000 kroner for ferdig utstyrt bil.

Volkswagen Caravelle er en klassiker i denne klassen. Naturligvis ikke så påkostet som V-klasse, til gjengjeld er prisen lavere. Men startpris på 700.000 kroner, gjør at heller ikke Caravelle akkurat er noen billigbil.

Nissan Evalia har også plass til inntil sju. Et godt hakk mindre enn V-klasse, og interiøret føles både enkelt og primitivt i forhold til Mercedes. Samtidig – det skulle da også bare mangle, da prisen seriøst mye lavere.

Slik ser det ut når du klapper ned de tre bakerste setene. Her er det MYE plass til bagasje.

Vil naboen bli imponert?

Ja, så klart! I alle fall hvis naboen er varebil/flerbruksbil-nerd og fullstendig oppdatert på prislistene hos Mercedes. Hvis ikke, er det nok liten sjanse for at han eller hun vil tenke at du har brukt 1,3 millioner på nybilen din. Sånn er det bare!

Hva mener eierne?

Hva mener eierne?

Det bugner ikke akkurat av V-klasser i Norge.