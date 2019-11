Se flere bilder fra redningsaksjonen lenger ned i saken.

Litt over klokken 12 søndag ettermiddag sendte politiet ut en melding om at det hadde gått et snøras ved Trollfjordhytta i Nordland.

Det skulle vise seg at ni personer hadde vært på tur i området. Turfølget som bestod av styremedlemmer i Vesterålen Turlag, hadde vært på Trollfjordhytta i helgen. I det de la ut på turen hjem igjen gikk raset.

En person manglet

Når redningsmannskapene kom til stedet litt etter klokken 13.00 var alle kommet til rette, unntatt én. Det var den erfarne turlederen Trond Løkke. Han lå begravet under snømassene over en time etter snøraset hadde gått.

Tiden var knapp og leteaksjonen startet for fullt. Et redningshelikopter søkte over rasområdet fra luften, mens skredhunder søkte i selve raset.

Klokken 13.45 kom meldingen fra politiet om at en person var funnet. Det var Trond Løkke, og han pustet. Han ble heiset opp i helikopteret fra redningsmannskapet og fløyet til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Klokken 17.00 melder sykehuset om at helsetilstanden var stabil og at han var utenfor livsfare.

Kunne gått mye verre

Generalsekretær i Den Norske Turistforening(DNT), Dag Terje Klarp Solvang sier til TV 2 at han er glad for at det gikk så bra med turfølget fra Vesterålen Turlag.

– DNT er veldig glade for at dette gikk bra, og at alle som var involvert er i trygge hender. Vi vil gjerne takke redningsmannskapene og alle som bidro til at vedkommende ble funnet så fort og fraktet i sikkerhet, sier Klarp Solvang.