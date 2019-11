Ny rekordgallup for Senterpartiet

– He-he, ja det var bra tall, ja. Det her er jo absolutt ny rekord med 19,5 prosent, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Beste siden EU-kampen

Pilene peker bare en vei for Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Sammenlignet med målingen i oktober øker oppslutningen med 3,9 prosentpoeng til 19,5 prosent på novembermålingen Kantar har laget for TV 2.

– Det er den beste målingen vi har hatt. Det er utrolig motiverende, sier Vedum.

– Kan Senterpartiet bli landets største parti?

– Nå får jeg glede meg over det vi har fått. Det er velgerne som bestemmer ved valg, men 19,5 prosent er kjempehøyt. Så kommer det sikkert målinger som er lavere enn dette, så vi får ta det som en motivasjon.

Sps beste 22,0 juni 1994

21,6 juli 1994

20,9 mars 1994

20,6 august 1994

19,7 desember 1993

19,6 mai 1994

19,5 april 1994

19,5 november 2019 Kilde: Kantar (tidligere Norsk Gallup). Byrået har laget politiske målinger i Norge siden 1964

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet henter velgere fra alle de andre partiene. Partiets oppslutning øker mest blant velgere under 45 år, men er fortsatt høyere blant de eldste velgerne. Partiet har klart høyere oppslutning blant menn enn kvinner, og blant de som er intervjuet nord for Dovre er Sp størst.

Dersom det hadde vært stortingsvalg i dag ville Senterpartiet fått like mange mandater på Stortinget som Høyre, viser TV 2s mandatberegning.

Rødt større enn SV

Den store taperen på novembermålingen er SV som går tilbake 3,3 prosentpoeng til 5,6 prosent.

Bakgrunnstallene viser at SV mister mange tidligere velgere til Rødt som på denne enkeltmålingen er større enn SV med 6,6 prosent (+ 0,5).

Det er andre gang i historien Kantar har målt høyere oppslutning for Rødt enn SV. Forrige gang var 15. august 2017.

De Grønne får 6,9 (- 0,3) og opplever nå at tidligere velgere forsvinner både til Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

KrF-nedtur etter bok

KrFs laveste 2,9 november 2019

3,0 november 2018

3,0 desember 2018

3,0 januar 2019



3,1 28. august 2015



3,1 november 2017



3,1 juni 2019



3,2 november 2012



3,2 24. august 2017



3,2 oktober 2017 Kilde: Kantar for TV 2.

Kristelig Folkeparti bikker akkurat under 3 prosent med 2,9 prosent (- 1,0). Det er den laveste Kantar har målt for KrF, som lå på 3,0 samme uke som partiet avholdt landsmøte om retningsvalg for et år siden.

Oppslutningen til partiet er høyere på intervjuene som er gjort i starten av forrige uke, enn den er i siste halvdel av uken. Midt i forrige uke ga Knut Arild Hareides tidligere rådgiver i midten av forrige uke kom ut med bok hvor han forteller sin versjon av historien om retningsvalget som delte partiet i to.

Det er andelen tidligere KrF-velgere som sier de vil stemme på partiet som faller.

Venstre øker med 0,8 prosentpoeng til 3,4 prosent.

De to regjeringspartiene ville dermed bare kommet inn på Stortinget fra henholdsvis Rogaland (KrF) og Oslo (Venstre).