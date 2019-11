Aldri før har flere jenter spilt fotball: – Ambisjonene på vegne av jenter og kvinner i fotballen er høye

NFF startet tilbake i 2016 prosjektet «Jenteløftet» for å få enda flere jenter til å ta på seg fotballskoene og starte med fotball. Det har vist seg å gi gode resultater.

– NFFs satsing på jenter er godt tatt i mot. Fotballorganisasjonen bestemte allerede tilbake i 2016 at jenter skulle være et av tre overordnede satsingsområdet (spillerutvikling og klubbutvikling de to øvrige). Motivasjonen for å ta jentene på alvor har økt ute i klubb-Norge i denne perioden. Samtidig må vi være bevisste på at økt jenteandel i fotballen krever målrettet arbeid over tid. Vi i NFF skal sørge for at fokuset opprettholdes gjennom tett samarbeid med fotballkretsene og klubbene, oppsummerer Eide Kjærås.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over veksten i antall jenter som spiller fotball.

– Det viser igjen at fotball er den mest populære idretten, også for jenter. Og det er svært positivt at det er har vært satt fokus på at flere jenter skal spille fotball. Jo flere som spiller, jo større sjanse er det for at Norge får frem flere gode spillere, sier hun.

– Må jobbes med kulturen

Men, det er et men:

– Utfordringen det må jobbes med er kulturen på jentesiden. Nå er tilnærmingen at det skal være hyggelig og gøy og sosialt. Men vi må faktisk gjøre en bedre jobb for å bygge en bedre treningskultur for å matche det som skjer internasjonalt i andre land, sier Solveig Gulbrandsen, før hun legger til:

– Vi trenger et løft både når det gjelder kultur og mulighetene for å bli proff og leve av fotballen. Det må legges bedre til rette for jenter som tør å satse, og der trengs det er kompetanseløft på flere områder. Det må legges ytterligere til rette for de jentene som ønsker mer trening. Dette må toppklubbene ta en større del av ansvaret for. Vi ser jo på herresiden at de beste klubbene legger mye bedre til rette lenger nede i systemet og i ungdomsfotballen, og det må også gjøres på jentesiden med tanke på å hente flere trenere med kompetanse og lignende.