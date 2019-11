I 2018 kom for alvor ordet «influenser» inn i det norske vokabularet. Ordet beskriver kjendiser som har makt til å påvirke mange mennesker.

Flere bloggere, Instagram-profiler og YouTubere kan tjene enorme summer på sponsede innlegg, kommersielle samarbeid og en trofast følgerskare.

Tirsdag ble skattelistene for fjoråret publisert. TV 2 har sjekket hva et knippe norske influenserne tjente.

Troner øverst

I 2016 var det Anna Rasmussen som stakk av med topplassering. I 2017 var det Sophie Elise Isachsen.

I år er det Caroline Berg Eriksen, tidligere kjent som «Fotballfrue», som ligger øverst. Hun hadde over 2,89 millioner kroner i lønn i 2018. Bak henne kommer forretningskvinnen Camilla Pihl, som også har godt over to millioner kroner i lønn.

«Skal vi danse»-profilen Isabel Raad og Jørgine Vasstrand kan også vise til en god inntektsøkning. Da TV 2 i fjor lagde en liste over inntektene til landets største bloggere, lå Raad på sjetteplass og Vasstrand på 14. plass.

I år er det snudd på hodet. Vasstrand ligger på fjerdeplass, mens Raad fortsatt er på sjetteplass.

Store økninger

Martine Lunde, som først ble kjent via «Paradise Hotel», hadde en enorm inntektsøkning i 2017. Hun gikk fra å ha en inntekt på 50 kroner i 2016, til å ha over 800.000 kroner i 2017.

Ikke overraskende hadde dette økt betydelig også mot 2018, hvor hun hadde godt over 1,3 millioner kroner i inntekt.

Melina Johnsen, som ble kjent over natten da hun deltok på «Ex on the Beach», hadde også en betydelig oppgang fra i fjor.

Gullruten-vinneren gikk fra en inntekt på syv kroner i 2017 – til en inntekt på 125.004 kroner i 2018.

Det er verdt å nevne at det som står oppført som inntekt ofte ikke stemmer helt overens med virkeligheten.