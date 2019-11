Så mye tjente Marcus og Martinus (17) i 2018 – og snart kan de åpne kontoen

Tvillingene har i skrivende stund 1,5 millioner følgere på Instagram, 769 753 månedlige lyttere på Spotify, og kom i 2018 ut med låtene «Remind Me» og «Invited». De var også på turnéen «Moments Tour» fra februar til september, hvor de spilte 30 konserter rundt om i Europa. For to dager siden møtte TV 2 gullstrupene i Shanghai, hvor de skal spille for 1,4 milliarder fans.

(Tallene i listen under tilhører far Kjell-Erik Gunnarsen og ikke tvillingene, ettersom de er under myndighetsalder. Tallene om selskapene som er omtalt over, er i dette tilfellet hentet fra nøkkeltallsnettsiden for norske bedrifter, Proff.no).

Flere suksessartister

Julie Bergan (25) ga som tidligere nevnt i denne saken ut låten «Ignite» sammen med Alan Walker. Den populære sangen gav dem nominasjon til «Årets låt» på Spellemannsprisen 2018, men måtte se seg slått av Mads Hansen og låta «Sommerkroppen». Samtidig ble det også kjent at Bergan kun fikk et «symbolsk turnéhonorar» for å ha varmet opp på 14 av Walkers konserter, og måtte dekke oppholdet selv.

I år er hun oppført i skattelistene med 0 kroner i formue, men en inntekt på 678 295 kroner.

ÅLESUND: Astrid S under Jugendfest 2018 på Color Line Stadion i Ålesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

«Astrid S» Smeplass (23) hadde som vanlig et travelt og produktivt år, både i Norge og internasjonalt. Hun solgte ut verdensturnéen «Party's Over World» med 32 show i USA, Storbritannia og Europa, før hun leverte megahiten «Emotion» i oktober, som hun senere opptrådte med på P3 Gull.

I tillegg til sistnevnte gav hun ut låtene «Closer», «Someone New» og «Relevant». Skattelistene viser at Smeplass sitter på en formue på 1,3 millioner og en inntekt på i overkant av 300 000 kroner fra 2018.

Sigrid Solbakk Raabe (23), bedre kjent som bare «Sigrid», markerte seg allerede som en lovende artist i 2017, men har ikke blitt mindre i 2018. Hun slapp blant annet låtene «Schedules» og «High Five», opptrådte på en rekke festivaler i Europa og mottok 1.plassen på BBCs prisutdeling «Sound of 2018». Under P3 Gull stakk hun også av med prisen «Årets låt» for sangen «Strangers».

På fjorårets skattelister hadde Sigrid den gang en inntekt på 170 000 kroner og en formue på 296 000 kroner. I år ser tallene for inntekten ut til å ha fordoblet seg, mens formuen plutselig er oppført med kun 0 kroner. Årsaken til disse at tallene er oppført slik er ukjent.

