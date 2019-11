Klopp slår tilbake mot Guardiola

Liverpool-keeper Alisson Becker irriterer seg over konsentrasjonsevnen til lagspillerne sine.

– Det er irriterende når vi slipper inn mål. Når motstanderne har gode kvaliteter og scorer et mål deretter, da må man bare akseptere det. Men jeg mener at vi kan bli flinkere til å konsentrere oss. I forrige kamp mot Genk slipper vi inn i mål i det 85. minutt. Det irriterer meg og alle på laget. Om man leder med ett mål og og motstanderen scorer så sent, da er kampen over. Da har man ikke tid. Vi må lære av de øyeblikkene slik at det ikke skjer igjen, sier Alisson på et spørsmål fra TV 2.

Jürgen Klopp forstår frustrasjon til den brasilianske sisteskansen, men anser ikke det å holde nullen som et hovedmål.

– Vi har bare spilt elleve kamper, selv om det føles lengre. Vi prøver alltid å holde nullen, men det er ikke hovedmålet vårt. Vi prøver alltid å forbedre det. Vi vil det, men vi må være kreative fremover på banen. Mot Tottenham scoret de på deres første sjanse etter et innlegg via tverrlegger. Sånt kan skje, vi vil ikke slippe inn mål, men som alle andre på laget vet jeg at Alisson blir glad når vi vinner kamper. Men vi må score mål for å vinne kampen, sier Klopp.

