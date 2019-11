TV 2 har samlet noen av de mest kjente og aktuelle skuespillerne i Norge og sjekket hva de tjente i 2018.

Det er verdt å nevne at det som står oppført som inntekt, ofte ikke stemmer helt overens med virkeligheten.

Hivjus inntekt faller

Den siste sesongen av «Game of Thrones» kom i 2019. Dette betyr at Kristoffer Hivju snart er ferdig med å høste fruktene, i alle fall de aller største fruktene, av suksesserien.

I 2017 stod han oppført med en inntekt på i overkant av 3,6 millioner kroner. I 2018 hadde denne gått litt ned, og var på ca. 3,59 millioner kroner.

I 2018 hadde Thea Loch Næss rollen som Skade i Netflix-serien «The Last Kingdom». Etter dette har 22-åringen fort blitt et av de hotteste navnene Norge har å by på. Den økende populariteten kan man også lese av skattelistene, hvor inntekten vokste fra 111.710 kroner i 2017 til rundt 445.000 kroner i 2018.

Som om dette ikke var nok norsk suksess i utlandet, hadde også Ingrid Bolsø Berdal en rolle i HBO-serien Westworld i 2018. Berdal er ikke med i den tredje sesongen, som kommer på skjermen i 2020, men hun har tjent godt på de to første sesongene.

I 2017 hadde hun en inntekt på i overkant av 1 million kroner, mens i 2018 hadde inntekten gått ned. Da var den på rundt 687.000 kroner.

EXIT: Skuespillerne Pål Sverre Hagen (William i Exit), Simon J. Berger (Adam i Exit), Tobias Santelmann (Henrik i Exit) og Jon Øigarden (Jeppe i Exit). Siden Berger er svensk, finner vi ikke han i skattelistene. Foto: Vidar Ruud

«Exit»

Den største snakkisen i 2019 har trolig vært NRK-serien «Exit». Programmet skal være basert på sanne historier fra finansverden, og skildrer en hverdag som består av prostituerte, kokain og fest – samt enorme inntekter.

Karakterene i serien sier de hadde tjent 100 millioner kroner før de fylte 30 år. «Exit»-skuespillerne Tobias Santelmann, Jon Øigarden og Pål Sverre Hagen tjener alle bra, men kanskje ikke like bra som rollefigurene de spiller.

Spesielt Pål Sverre Hagen hadde et godt år i 2018, med en inntekt på over 1,8 millioner kroner.