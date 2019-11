Kongens nyttårstale på nyttårsaften og Statsministerens nyttårstale første nyttårsdag er lange og kjente tradisjoner i Norge.

Nå ønsker TV 2, Nordic Screen og Unicef å gi alle norske barn en mulighet til å tale sin egen sak i en TV-dokumentar.

Til slutt vil én utvalgt deltaker få avslutte «Barnas Tale 2019» med sin egen tale på TV 2 nyttårsaften, innspilt på forhånd fra rikssalen i Eidsvollsbygningen.

– Dette er starten på et eventyr, hvor hensikten er å løfte barns tanker og meninger for storsamfunnet. Barn har rett til å bli hørt, og vi ønsker å ta dem på alvor og synliggjøre deres engasjement og drivkraft, sier produsent Stian Barsnes Simonsen (40).

Kongen og Statsministeren vil få se talene i forkant av sine respektive innspillinger, slik at de får mulighet til å referere til talen om de ønsker det.

Innspilling i desember

For å delta må barnet sende inn en videoinnspilt tale der de adresserer hele nasjonen med tema de brenner for.

Innspillingene vil skje tidlig i desember, og påmelding må skje innen søndag 10.november via mail til barnastale@nordicscreens.no eller via nettsiden barnastale.no. Der kan man også se en video med gode råd i forbindelse med påmeldingen.

Simonsen understreker samtidig at de ikke kommer til å stenge linjene etter søndag, og at hvis ikke talen rekker førstkommende frist kan det bli vurdert til neste års program. Tanken er at barn kan sende inn taler gjennom hele året, om ting de brenner og engasjerer seg for.

Små handlinger – stor virkning

Simonsen mener det har vært et ekstraordinært år for barns engasjement, og trekker frem Greta Thunbergs skolestreiker som eksempel på hvor viktig barns stemme kan være når de blir lyttet til.

– Vi har også hatt barnas valg i år i forkant av kommunestyret, hvor over 80% av landets skoler og 76 700 barn stemte digitalt på det partiet de var mest enig i. Det er klart at når så mange barn engasjerer seg i en konkret retning, kan det påvirke foreldre og voksne, selv om de ikke har stemmerett, mener Simonsen.

Ikke en konkurranse

Selv om det bare er én tale som blir trukket frem og spilt inn på nytt, ønsker Simonsen å understreke at det ikke er en konkurranse.

– Kommiteen ønsker ikke å sette talene opp mot hverandre. Den talen vi velger blir trukket frem som et eksempel, sier produsenten.

Produksjonen håper at Barnas tale kan bli en fast, typisk norsk tradisjon som alle norske familier tar seg tid til å samle seg rundt. En tradisjon som skal skape store smil, rørte tårer og varm stolthet og takknemlighet over å bo i et velfungerende demokrati.